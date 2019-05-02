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政治素人沒包袱 郭董：若當總統要組「勝利者聯盟」

MLCC錯殺股信昌電大反攻

2019-05-02 11:53萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股加權指數繼上周四創下11077高點後，指數一直維持在萬一附近震盪，過去我一直不斷強調高基期的股票只能短打，不宜長抱，而因選擇低基期且有業績的股票。例如散熱股力致(3483)創下64.1元後，股價開始修正，這種拉高出貨的手法層出不窮，短短7天從64.1元修正到36.15元，跌28元，修正幅度達50％以上，其他如雙鴻、健策、泰碩⋯等也宜避開，對於基本面脫鉤的股票，投資人應謹慎小心不可隨便承接。而本期推薦的是低基期且業績高於預期的個股信昌電(6173)，今年配息4.3元，股息殖利率6％，且第一季財報公佈優於預期，是進可攻退可守的好標的。近期被動元件族群公布財報，雖然第一季還維持不錯的成績，但在傳出村田製作所有可能再度調降MLCC的價格後，華新科(2492)一度逼近跌停，國巨也出現重挫，當然MLCC現在的狀況並不好，因為電子業向來有五窮六絕的產業特性，所以想在第二季報價就翻身並不容易，我認為MLCC的行情反而在這次村田製作所當作壓倒駱駝的最後一根稻草後，有可能出現大逆轉，其中又以籌碼集中度高業績最看好的信昌電(6173)最值得注意。

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信昌電第一季財報優異

今年第一季獲利1.58元，比起去年0.87元幾乎增加了一倍，毛利率也維持33.5％的高水準，可見即使在MLCC比較辛苦的時候，信昌電仍能維持相當的競爭力，而且我特別要提醒大家一件事，MLCC因為去年的大好，多家公司開始擴廠，導致價格鬆動，但上游卻沒有同步擴產，上游陶瓷粉末仍能維持相當不錯的報價，甚至在下游紛紛擴廠下，上游還出現吃緊的狀況，因此即使MLCC第二季報價在下滑，上游的陶瓷粉末應該都能維持相對的高檔，因此在MLCC族群中反而是首選。

【完整內容請見《萬寶週刊》1331期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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