尋找落後補漲股

【撰文／蔡明彰】

整體台股今年來欣欣向榮，但扣除台積電(2330)大漲20％的個人秀，其餘個股的表現就乏善可陳。兩大晶圓代工績效懸殊便是具體例證，聯電(2303)今年來僅上漲15％，其中10％發生於4/25的漲停，這天聯電公布Q1財報，靠業外收益由虧轉盈EPS 0.1元，另外買回20萬張庫藏股。

聯電補漲指標

評估股價合理性必須回歸基本面。沒錯，論今年EPS聯電與台積電差距三萬八千里，但聯電Q2可望本業轉盈，凡是EPS不再赤字就沒有理由股價長期低於淨值。台積電股價淨值比逾4倍，聯電每股淨值17.28元，目前股價淨值比0.7倍。聯電肯定是台股落後補漲的指標，晶圓代工這個產業的光芒99％被台積電帶走，剩下1％只有在台積電漲太多輪到聯電補漲。因而市場常有聯電補漲大盤作頭的魔咒。

這個理論在過去10年果然印驗。拿聯電每股淨值17∼18元為聯電股價的天花板，金融海嘯2009年跌到6.6元，股價淨值比0.4倍，2010及2011年兩度挑戰18元皆失利，大盤就從9220點作頭大跌至6609點。

聯電2014及2015年兩度挑戰17元敗北，大盤也從10014點下修7203點。最近一次是去年聯電創18.65元的8年高點後，跌回10.4元，波段大跌44％。同時大盤從11270點跌到9319點。這個案例說明幾件事，聯電是補漲指標，股價最高不會超過淨值太多，一旦聯電大漲也就大盤作頭。

然而現在不必警鈴大作，畢竟聯電剛動而已，聯電4月漲幅16％創近2年單月最大，而歷史經驗聯電有可能再漲一段時間，屆時大盤才反轉作頭。我認為這個反轉時點即可能10月，以前我曾分析過聯電檯面下最大利多是大陸子公司和艦將在陸股科創板掛牌，大約是今年10月，那時候中美貿易戰早已落幕，科創板是習近平一手打造，為中國新興科技的大本營，本益比動輒60倍起跳，和艦是迄今登錄科創板發行額最大科技公司，一但股價大漲將挹注母公司聯電的想像空間。

在20年前聯家軍實力強大，但現在式微不少，聯詠(3034)、原相(3227)、智原(3035)、聯陽(3014)、盛群(6202)、欣興(3037)、矽統(2363)等仍是聯家軍成員。如果聯電今年10月前持續大漲，基本面不錯的聯家軍可一併留意。

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最大潛在利多任天堂Switch透過騰訊代理，打入大陸遊戲機市場。大陸為全球最大遊戲市場，但官方始終對國外遊戲的進入相當謹慎，全球走紅的寶可夢迄今未能獲准進入，這次官方批准任天堂Switch上市，但不確定上市日期。

Switch早在2017下半年熱銷，因此Switch於大陸銷售市否最好時機已過？但我判斷大陸遊戲用戶6.26億人，年成長7.3％，銷售收入占全球遊戲市場比重高達23.6％，大陸遊戲市場的餅太大，任天堂Switch吃到其中一塊就不得了。任天堂股價今年來大漲36％，而日本股市上漲14％，任天堂近一個月漲25％顯然已反映Switch將在大陸上市利多。

台股最具代表的任天堂供應鏈，NOR FLASH的旺宏(2337)，感測元件的原相，自Switch開賣熱銷也提振原相2017、2018年EPS分別5.52及6.57元，而2016年僅1.2元，可見Switch銷售的影響甚大。再看原相走勢，當Switch尚未問世前的2015∼2016年間股價最低47.6元，但Switch橫空出世後2017年11月創下174.5元高點。波段大漲2.67倍，這麼大漲幅歸功於Switch。這波最低跌到73.8元，修正近60％，若反彈1/2的目標價124元尚有充分的上檔空間。今年原相EPS估7元以上，若漲到124元的本益比約18倍，不算太高。

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旺宏最壞已過去

把任天堂Switch概念股再進一步分析，旺宏也符合落後補漲。只不過NOR FLASH市況不可能只靠Switch扭轉乾坤，旺宏Q1稅後純益僅1.4億元，EPS0.08元創11季最低，主因中美貿易戰不確定性，市場採購保守，大客戶任天堂也下單謹慎。NOR FLASH上半年看跌，下半年中美貿易戰結束及Switch登陸，NOR FLASH市況將反彈。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1331期】