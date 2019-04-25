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萬丹芳美商號生死決：一場因行政瑕疵而起的文資危機

首次質詢黃偉哲 謝龍介砲火削弱原來是這樣

良維：Type-C商機大吃補

2019-04-25 13:08萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

USB Type-C，又稱USB-C，是一種通用序列匯流排(USB)的硬體介面形式，外觀上最大特點在於其上下端完全一致，與Micro-USB相比這意味著用戶不必再區分USB正反面，正反面都可以插入。

USB Type-C規範1.0由USB開發者論壇(USB-IF)發布，並於2014年8月完成。與USB3.1規格大致相同。但現實USB-C的裝置不一定支援USB 3.1或PowerDelivery。自從2014年USB-C規範發布後，許多新款的Android行動裝置、筆記型電腦、桌上型電腦甚至是遊戲機等3C裝置開始使用這種連接埠。

蘋果2018年秋季發表三款新品MacBook Air、iPad Pro及Mac mini不約而同導入Type-C連接埠，今年世界行動通訊大會(MWC)中，包括：蘋果、三星、華為、OPPO、Vivo等一線手機大廠紛紛表態支持Type-C快充技術，市場開始揣測今年下半年蘋果除了筆電、平板改款持續延用Type-C之外，新iPhone也將正式導入Type-C，而良維(6290)過去接該美系客戶連接線材訂單，在與日商合作之下，良維有機會從過去僅供應筆電轉為全產品線供應，受惠程度大。

良維3月營收年增率3.82％

良維108年3月營收6億3191萬7000元，和上個月的4億6439萬4000元相較，增加金額為1億6752萬3000元，較上月增加36.07％，和107年同月的6億867萬2000元相較，增加金額為2324萬5000元，較107年同月增加3.82％。累計108年1-3月營收17億2704萬6000元，和107年同期的19億4184萬8000元相較，減少金額為2億1480萬2000元，較107年同期減少11.06％。

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HomePod智慧音箱的連接線供應商

蘋果HomePod在中國大陸市場開賣，整體智慧音箱銷售量可望大幅成長，此外，市場傳出良維打入亞馬遜數據中心供應鏈，提供伺服器用的電力線，2018年下半年已開始出貨，資料中心需求強勁，帶動相關出貨成長，2018年全年營收72.59億元，年增15.09％。亞馬遜智慧音箱Echo在去年底感恩節銷售暢旺，部份機種甚至傳出缺貨，預期到2019年上半年才能消化訂單，亞馬遜也傳出對供應鏈緊急追單，推升良維營運走揚。

【完整內容請見《萬寶週刊》1330期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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