找Q2電子業績潛力股

【撰文／王榮旭】

美、中股市強勢不變， 今年來上證指數大漲28％，美股4大指數最近也漲到去年高點，創收盤價新高，那斯達克指數及費半指數今年更是分別大漲22％及36％，台股大盤今年漲13％相對落後，往去年高點11270突破可能性大，除了台股跟美國科技股連動性高，台股籌碼仍相對安定，融資增速極為緩慢，今年來大盤漲1700點，4/24融資餘額1318億元僅增加不到60億元，最近隨大盤漲到11000成交量縮，代表市場謹慎不追價，融券餘額從在4月初低檔40萬張，快速爆增到69.3萬張，融券放空水位創6年多新高，所謂空頭不止，多頭不止，這波行情量價未失控，內資保守Q1軋空手，Q2可能變軋空單，強勢股如散熱、PCB、PA及網通等最近拉回，充其量是漲多拉回整理，待獲利賣壓消化，籌碼換手再攻。

雙鴻Q1淡季EPS創新高

現在已4月底，下週進入5月陸續公佈營收，Q2雖然還是電子淡季，但隨5G基地台開始佈建，5G族群業績可望增溫，散熱族群業績領先，雙鴻(3324)及泰碩(3338)3月營收皆創歷史新高，本週雙鴻公佈3月稅後EPS達1.11元，單月獲利幾乎追平1∼2月合計的稅後EPS 1.16元，Q1單季稅後EPS 2.26元，幾乎是去年全年EPS稅後2.9元的8成，雙鴻的獲利展現出可怕的爆發力，Q1是淡季，Q2業績增溫下半年才是真正旺季，全年EPS挑戰10元，最近拉回月、季線整理，本益比降到12∼13倍，強勢股在這裡通常有強勁支撐，最高價散熱股王超眾(6230)還站在5日線上，逼近180元高價，代表散熱主流不變，較低價的力致(3483)與奇鋐(3017)，Q1營收都比去年增加但幅度還不明顯，股價最近急跌已過度反應財報狀態，力致Q2起5G基地台訂單可望開始拉貨，業績開始增溫，全年EPS上看3元比去年0.8元大增。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1330期】