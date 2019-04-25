低本益比、高殖利率：環球晶

【撰文／黃清照】

近期正逢美國超級財報周，國際股市投資氣氛持續向好，NASDAQ創下六個月以來新高，而台股因鴻海董事長郭台銘宣布參選，市場一片看多，呈現驚驚漲態勢，我認為股市將會呈現高檔震盪，個股輪漲態勢，輪到低基期的新主流出現。本週二台股站上11000點，尾盤收11025點上漲37點，指數看似漲不多，但是個股卻暗潮洶湧，高低基期個股表現高下立判，投資人對於低基期的股票應勇於買進，對於高基期的股票要謹慎小心，因為接下來將要公布Q1財報，對於漲多、不符合基本面的股票勢必遭到修正，例如光學股玉晶光(3406)短短三天從523元修正到415元，修正幅度達20％，以EPS不到9元的公司，本益比高達40倍以上，我認為第一波調整到300元比較合理；其他如漲多的散熱族群雙鴻、力致、健策、泰碩⋯等也宜避開，對於基本面脫鉤的股票，投資人應選擇低基期且低本益比的股票。前幾期推薦的信邦(3023)創下波段新高111.5元，Q1營收表現亮眼，今年EPS可達7∼7.3元，而 PA族群穩懋(3105)今年EPS 6.8∼7.1元，股價對比相對低估，投資人千萬別錯過。而本期推薦的是低基期、高殖利率股環球晶(6488)，股價突破下降趨勢線，本益比只有10倍，去年EPS賺進三個股本創歷史新高，今年Q1表現亦不俗，值得投資人多加留意。 分享 facebook

環球晶：

儘管首季半導體市場面臨庫存調整壓力，在長約比重高的情況下，單月營收再創歷史新高，同時，今年第1季營收也是單季歷史次高表現，Q1合併營收155.91億元，年增12.09％，3月營收56.66億元，月增幅19.9％及年增幅16.17％創下歷史新高。受惠於車用電子、AI、物聯網、高效能運算、功率半導體、5G新空中介面(5G NR)、智慧醫療等應用多元的終端產品，矽晶圓產業的未來前景仍可期，環球晶將持續投入矽晶圓的先進製程。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1330期】