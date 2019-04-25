五檔傳產高成長潛力股

【撰文／蔡明彰】

台股今年以來飆股90％都是電子股，傳產股鮮有表現，除了法人操作習性之外，主要是當今全球經濟停滯以致民生消費增長有限，傳產股與日常生活的需求有關，投資人在過去很長時間不買傳產股。

和泰車意外大漲

這種看法不免偏頗，將會與傳產潛力股失之交臂，和泰車(2207)是最好例子。和泰車今年2月看淡2019年車市，預估總銷量42.5萬輛，年減1萬輛。該公司代理TOYOTA、LEXUS兩品牌，2018年登錄台數共計12萬輛，市場佔有率27.8％，蟬聯台灣車市龍頭17年。等於和泰車就是台灣車市，為何看壞今年車市？

有可能年改及明年大選的消費壓抑！可是和泰車去年EPS 18.36元，與前年的18.52元並無明顯衰退，而2018年車市銷量卻年減2％。今年新款Altis全新改款及油電車降價兩大利多，市場估和泰車今年EPS上看20元，有機會改寫歷史新高。這證明即便整體台灣車市成長停滯，但個別公司擁利基仍能脫穎而出。和泰車在2月看淡今年車市之際是274元，目前站上400元，短短兩個月大漲54％，績效超過諸多電子股。

5檔傳產高成長

平心而論，傳產股Q1營收年增率大幅成長確實不多，比較缺乏有些電子股的爆發力。但我注意有5檔Q1營收年增率逾30％的傳產股，包括工具機的喬福(1540)65％、製藥的保瑞(6472)60％、製鞋的百和(9938)50％、風電的上緯(3708)33％、紡織成衣的聚陽(1477)。 分享 facebook

聚陽轉單利益

市場對聚陽較熟悉，Q1稅前盈餘6.27億元年增54％，稅前EPS 3元創3年新高。今年受惠客戶追加訂單，加上機能服飾的高毛利產品占比提升，更重要越南廠有中美貿易戰轉單利益。中美貿易戰已打了1年，台廠的成衣、製鞋業成功布局越南漁翁得利終於獲得證明。去年Q1尚未爆發中美貿易紛爭，但聚陽Q1獲利居然可以年增逾5成，而全球成衣並沒有大幅增加需求，表示聚陽受惠轉單效益。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1330期】