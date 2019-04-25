法說行情誰是大黑馬？

【撰文／張文赫】

「我們與惡的距離」上週畫下完結，「台股與萬點的距離」4/23正式站上，即使台灣3月外銷訂單金額年減9％，連續5個月負成長，Q1累計接單年減8.4％，創2010年以來同期最大減幅，但最壞已過。由於明年1/11是總統大選，因此整體股市不容易走空，漲多會有技術面的修正，但是個股高低基期會大調整，錢往低處流，上周的地震就好像在警示我們，個股開始會大震盪，漲多的散熱股出現全面修正，主要引爆點來自力致(3483)技術面及籌碼面的多殺多，奇鋐(3017)Q1 EPS 0.51元也很一般，並沒有出現高成長，但股價已經漲了8成，基期已經墊高。

時序進入法說會的密集期，各公司對Q1業績做檢討並說明Q2展望，重量級的大立光(3008)、台積電都表示谷底已過，將逐季走高，萬一的法說會行情才剛正式引爆，接下來誰能從中脫穎而出？

電子重量級法說輪番上陣

台股以電子科技股為主要市場，美國費城半導體指數已經創下歷史新高，這意味著去年受貿易戰影響情況已經結束了，半導體產業開始欣欣向榮將迎接下半年的旺季，市場聚焦的大立光、台積電法說會順利過關，也都表示谷底已過，穩住台股11000點，其他重量級電子法說將接棒上陣，預期也不會太差。

南亞科(2408)今年Q1 EPS 1.18元季減54.9％，毛利率滑落至40.7％，在美中貿易等不確定性因素影響下，市場持續進行庫存調節，以及英特爾處理器缺貨也是重要影響因素，使得首季記憶體需求降溫，價格跌幅也超乎原先預期，而公司預期Q2記憶體價格跌幅可望縮小，將是今年單季谷底，Q3在產業旺季帶動下，可望回升。公司配息7.15元現金，殖利率達11％，在殖利率的保護下，隨著基本面谷底翻揚，外資回補持股，年線關卡可望挑戰。 分享 facebook

力成(6239)Q1 EPS 1.36元，季減13.27％、年減9.29％，創近三年低點，毛利率16.2％、營益率10％，低於去年第四季18.3％、12.1％及同期20.4％、14.7％，雙創近5年低點。主要受到記憶體價格庫存調整而顯著下滑，上游晶圓廠對此削減產出，使下游封測廠受影響，但首季最辛苦的一季，已經度過，總經理洪嘉􃧨表示，預期營收至少可持平Q1或微幅成長，其中4月將是2的低點，5、6月營收將顯著成長，Q3產業旺季，營運成長力道將相當大，今年營收力拚持平。整體來看股價基期偏低，也有往年線挑戰的實力。

智原(3035)Q1 EPS 0.39元，毛利率達58％寫下歷史新高，Q1雖受到傳統季節性及客戶庫存調整影響，量產營收較去年Q4下滑，但委託設計(NRE)及矽智財(IP)不受淡旺季影響均保持正向成長，且持續拓展利基型產品以強化抵禦景氣波動，讓智原第一季委託設計收入維持3億水準，佔營收27％，主要認列的應用包含5G網通設備、雲端儲存、人工智慧影像及語音辨識、醫療設備、PoS等，加上IP收入較上季增長，營收組合優化推升整體毛利率上升至58％，展望Q2，預估ASIC業務持續成長，以豐富的晶片設計量產經驗及自有的矽智財，加上完整的技術藍圖，提供具競爭力的解決方案協助客戶於人工智慧、高速運算、5G及各式利基型應用等取得市場先機，預計Q2營收呈現個位數成長，而進入下半年，成長動能會相當明顯，遠高於上半年，今年逐季營收呈現正成長，股價位置也在低檔區，在毛利率創新高下，年線不是壓力。

其他重量法說如聯電(2303)、友達(2409)、穩懋(3105)、台郡(6269)、美律(2439)分別代表晶圓代工、面板、PA、PCB、電聲市場的風向球，也要留意。

分享 facebook 旺宏受惠Switch登陸 報價6月落底

任天堂Switch已獲准在中國市場銷售，代理商則為騰訊，先前也傳出任天堂下半年還會推出2款Switch新機，旺宏(2337)是任天堂多年的合作夥伴，公司提供唯讀記憶體(ROM)給Switch所搭配的卡匣之用，另外，也提供編碼型快閃記憶體(NOR Flash)為Switch主機的零組件。Switch主機所需NOR Flash大約會用到2至3顆，加上2支搖桿也需用到，因此等於一套配備基本就要用到4至5顆NOR Flash。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1330期】