台表科：切入新思供應鏈

【撰文／陳子榕】

台表科(6278)為SMT製程專業廠，在PCBA與EMS業界有「小鴻海」之稱，歷年主要為全球一線面板廠客戶服務，台表科也配合大陸面板客戶在西安布局發展，至於配合車載面板代工方面則由合肥廠支應。台表科歷經營運體質調整、人民幣兌美元貶值的匯損壓力，並在2018年實施擴充產能計畫，主要將2017年原先總生產線160條以外，在去年於大陸擴充10條至15條產線，同時印度自有五條SMT產線則採生產去瓶頸作業。

台表科大陸新產能在2018年到位後，配合市場需求，公司規劃2019年將在印度擴產，依據客戶訂單需求預計再增加三至五條線。台表科近二年已訂下整體恢復成長的方向，包含車用車載、物聯網、通訊模組目前發展按原先計畫進行。台表科近年看好終端應用主要是配合相關機上盒(STB)/OTTBox、電視應用新品以及車用與物聯網相關模組、通訊模組等應用為主，以及切入新思(Synaptics)相關的指紋辨識模組NB應用。

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台表科受惠三星A系列新品

三星A系列新機具四大亮點，電池容量大、三鏡頭、全螢幕及快充功能。全螢幕設計受惠股有COF基板廠易華電及驅動IC封測廠頎邦，後鏡頭訂單主要由大立光拿下，鋰電池模組廠新普、順達等。由於三星A系列屬中低階價位，銷售狀況應會比S10系列還要好，率先開賣的三星S10系列，憑著產品差異化優勢，預購需求優於預期，尤其大陸市場反應比預期好，亦較S9系列增加三至四成，連帶提振非蘋陣營信心，台表科相較其他相關三星概念股的位置仍低，股價可望具比價空間。

台表科公佈2018年財報，累計營收306億3408萬8000元，營業毛利33億7779萬8000元，毛利率11.03％，營業淨利15億5675萬9000元，營益率5.08％，稅前盈餘12億6588萬元，本期淨利7億5567萬5000元，合併稅後盈餘7億8500萬3000元，年增率1.82％，EPS 2.68元。配發股利：現金1.3元。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1329期】