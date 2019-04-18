找尋低價5G概念股

【撰文／王榮旭】

美、中貿易戰趨向談和，美股漲回去年高點，費半指數領先突破去年高點，半導體是電子產業最上游，股價似乎已經透露電子景氣回溫訊息，全球晶圓代工龍頭台積電3月營收明顯回升，Q1應該是谷底，華為釋出大量新款手機晶片外，華為正進行5G系統建置，旗下IC設計大廠海思在台積電投片積極，高通、Intel、聯發科等5G相關晶片也是一觸即發，5G成為今、明年電子成長動能趨勢確立，散熱模組、光通訊、PCB材料及網通設備等受惠5G商機，是今年電子股多頭主流，走勢有如去年漲價族群翻版，5G基地台或手機散熱需求遠大於4G，散熱族群前景看好，雙鴻(3324)及泰碩(3338)上月營收同創新高，雙鴻Q1單季營收24.5億元創新高外，季增15％，年增達39％，單季EPS挑戰2元，上半年淡季業績都能創高，下半年旺季更是非同小可，估計全年EPS9-10元，拼散熱獲利王，股價已漲到140幾元，本益比在同族群中不偏低，投信Q1小賣237張，到4月又開始大量買進4000多張，融資大減1500張，融券大增2000多張，換句話說，籌碼從一般投資人流向投信法人手中，後續是否再醞釀一波軋空行情？

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金像電低基期+低本益比

今年來我在專欄陸續分析看好銅箔基板廠聯茂(6213)、台光電(2383)及台燿(6274)，最近股價仍不斷創今年高點，估計Q2開始5G基站布建將帶動高頻材料出貨增溫，PCB股王臻鼎(4958)除已小量生產COF基板，搶食COF基板缺貨大餅外，MPI或LCP的5G天線軟板皆已到位出貨，股價搭上5G特快車，最近頻創波段新高，原本股價只有20幾元的欣興(3037)，最近大漲到38元，也是受惠5G佈建導致ABF載板供不應求，估計今年EPS從去年的1.15元提升到1.5∼2元，本益比升到20∼25倍，將帶動同族群比價，前期分析看好基地台PCB大廠先豐(5349)，估計今年EPS約1.5元，本益比與也是高於20倍，但基期相對偏低，通訊用PCB板大廠金像電(2368)已成功卡位5G市場，5G基地台400G Switch用板今年可望大量出貨，估計今年EPS約1.3元，本益比約10∼11倍，低於同業，今年還沒漲到，本月投信悄悄佈局，值得留意。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1329期】