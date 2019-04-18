10檔Q1營收成長超過一倍

【撰文／蔡明彰】

現階段台股選股聚焦Q1財報，財報優預期且股價便宜，具備這二大條件的焦點股可望脫穎而出。目前已知所有上市櫃公司Q1營收，但EPS及毛利率必須等到5月中旬才知曉。

由於股價一向提前反應，高EPS成長股恐現在股價就會漲，說不定完整Q1財報公告後股價反而下跌。

有個方法可以領先別人掌握Q1高EPS成長股，從Q1營收找出年增率大幅躍升者，十之八九就是高EPS成長股。

我列舉Q 1 營收年增逾1 0 0 ％個股，傳奇(4994)336％、新鉅科(3630)275％、凱美(5317)191％、台蠟(1742)182％、晶彩科(3535)154％、晶心科(6533)126％、漢唐(2404)125％、易華電(6552)108％、百和KY(8404)105％、合勤控(3704)100％等10檔。

新鉅科神話

這當中以新鉅科的股價波動最大，知名外資分析師出具報告，傳出打入神盾、匯頂的屏下指紋辨識商機，今年營收倍數成長且EPS上看9元。新鉅科去年EPS虧損1.96元，今年轉盈無疑但居然9元匪夷所思。股價從去年10月低點48.15元開始大漲，今年3月創120元高點，大漲149％，自然引來眾多空單，軋空之餘即便該公司公告今年前2月稅後淨利3500萬元，EPS 0.22元，依然撐住百元價位。從新鉅科Q1營收年成長高達275％來看，今年EPS應會大幅跳升，9元太誇張但4~5元有機會。不過Q1單季EPS應無市場傳聞的1元，財報公布後股價將會有一次向下修正，75~80元的15~16倍本益比是下次進場點。

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晶彩科、易華電大波動

晶彩科也反應Q1財報，自結2月EPS 0.92元後股價大幅上漲，從3月初17.7元漲到37.25元，1個月飆升1倍。主因去年AOI檢測設備龍頭由田(3455)收購晶彩科，晶彩科得以打入大陸面板廠供應鏈，今年EPS估計從去年的1元成長到3元。

若晶彩科今年EPS果真3元水準，現在30餘元的本益比11倍並不貴，但最大股東由田卻意外公告處分晶彩科530萬股，占持股25％，將使晶彩科未來陷入整理。

易華電情況雷同晶彩科，受惠新款智慧手機改採窄邊框、全螢幕設計，帶動面板驅動IC封裝自玻璃覆晶(COG)轉向薄膜覆晶(COF)，去年由虧轉盈EPS 2.2元，市場認為今年倍數成長估5元。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1329期】