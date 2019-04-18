郭董讓指數漲到哪？

【撰文／張文赫】

現在最火紅的大戲，就是「我們與惡的距離」收視率連飆新高，「台股與萬一的距離」則是投資人最火的話題，加權指數連創今年新高，4/16一度上萬一，看回不回，想進場的人等拉回，但卻又一路軋空，讓大家進退兩難。不過我的看法是，與其等帶指數拉回，不如關注個股股價與創新高的距離，可以觀察到近期類股輪漲的速度是越來越快，水往低處流，資金也是一樣，高基期換到低基期，連最弱勢LED類股都開始補漲，捨高就低。

台灣焦點全在鴻海董事長郭台銘身上，為了台灣的未來，他鬆口表參選台灣2020總統大選，在臉書上說出千字箴言，郭董的身分與成功的企業版圖，以集中、美雙方的友好關係，比起目前藍、綠營的候選人都來得適當，如果2020順利當選，一定對台灣的競爭力肯定有實質上的幫助。若以投資股票的角度來看，鴻海集團自從iPhone不熱賣後，集團股完全失焦，整體基期位置來到非常低的水位，而鴻海從底部翻揚，結束空頭，如今郭董參選，題材面利多讓鴻海集團的小金雞充滿了想像空間，列出泛鴻海集團的表提供投資人參考。

亞太電、台揚、建漢、台通有5G概念

5G是今年貫穿台股的重點，而鴻海集團中有5G概念的個股就為首選，鴻海集團自2014年布局5G、8K多年，5G布局從基地台、小型基地台、邊緣運算到HPC等5G網路架構，8K則包含8K電視、攝影機、製作中心跟解壓縮技術，打造5G加8K整體架構。

5G今年將提前商轉，行政院積極推動5G垂直產業應用網路，在2020年育成至少一家國家級5G系統整合公司，亞太電(3682)已經率先通過NCC(國家通訊委員會)驗證並正式取得使用執照，未來將預先導入5G可行性服務，像是智慧工廠、環境監控等相關智慧生活應用。亞太電與鴻海於於台北內湖及土城打造5G實驗網，建立3GPP規範標準之NSA網路架構，採用國際熱門的3.5GHz 5G頻段、100MHz連續頻寬進行驗證，並透過實驗網路的整合及測試，提前佈局未來5G應用。亞太電也已公布，成功完成室外5G NR實驗網基站建置與測試，並率先獲NCC核可驗證，正式取得使用執照，透過實驗網路的驗證提早進行整體網路演進的測試，並預先導入5G可行性服務，更有利於爭取2020年後5G全球性商轉商機，今年3/20亞太電也與諾基亞、愛立信、宏達電，展示全台首次5G、8K、360VR的實際演示，加速5G加8K應用與商機可望成熟，2020年日本東京奧運就是5G加8K的最好宣告。

分享 facebook

2014年鴻海旗下負責4G的子公司國碁，以每股20元，總金額約116億台幣，認購亞太電信約14％股權，成為亞太最大單一股東，目前亞太電股價還在票面值之下，近期剛完成9個月底部。

台揚(2314)為鴻海集團的微波及衛星通訊系統及器材製造商，去年EPS 0.22元，因應美中貿易戰已先移一條產線回台，同時積極布局搶進低軌道衛星用戶(LEO)終端設備市場，搶進太空探索科技公司(SpaceX)、波音(Boeing)等大廠供應鏈，目前全球LEO業者超過20家，預估相關商機可在2022∼2023年發酵，今年營運主要成長動能以寬頻衛星設備(VSAT)及MOBILE(行動通訊)為主，股價創下一年新高。

建漢(3062)主要從事網通設備OEM、ODM服務，產品線分為固定式寬頻、行動式寬頻產品、無線模組、SiP、數位家庭產品，去年EPS 0.6元，股價創下9個月新高。

分享 facebook 廣宇Q1 YOY成長大

1237期在封面故事1「選年報業績股過清明」領先推薦廣宇(2328)，如今股價又創下波段新高27.75元，外資、投信法人只買不賣，籌碼面具有優勢。公司主攻連接器，組裝及PCB三大領域，2017年入主夏普後，接手成為夏普供應商，負責代銷夏普的面板、光學、感測元件等產品，廣宇也供應PCB、連接器、線材等零件給夏普。

今年本業提升的重點將來自日本任天堂的SWITCH，任天堂預計將再推出改款機，相較過去推出單一機種而言，今年則採入門款及高階進階款作為發表策略，由於款項由一款轉為兩款，此將提升PCB備貨需求，且高階款在單價及毛利也可望提升。另外EMS事業因今年被動元件價格回落，毛利及淨利會比去年好。連接器事業處方面，加強新的產品項認證，包含工控、醫療以及車用，其中車用訂單在中國新客戶的加持下，有利未來拿下更多市場份額。









【完整內容請見《 萬寶週刊 》1329期】