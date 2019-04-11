聚積Mini LED可望大爆發

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

下一階段的LED顯示技術將演進到Micro LED市場，聚積已經於2017年獲得三星供應商評鑑，因此除了小間距LED顯示器之外，雙方也正在聯手開發Micro LED技術，希望能在2020年搶攻Micro LED市場。三星於2019年的美國消費性電子大展當中，再度秀出最新的Micro LED電視，具備模組化拼接功能，讓消費者可以依照自己的需求組合出自己想要的顯示器外型。聚積指出，現在正專注於開發可堆疊的常規與異型顯示器，以及將LED轉移至印刷電路板的巨量轉移技術，正好符合目前三星的開發計畫，因此看好一旦開發成本及市場需求進入爆發階段，聚積也有機會搭上這股潮流，大搶Micro LED商機。

聚積已經打進三星認證廠商

聚積(3527)繼打入三星小間距LED電影院後，目前正在積極與三星共同研發Mini LED及Micro LED技術，聚積現在於Mini LED驅動IC及背光模組驅動IC已經具備量產水準，且將有機會拿下韓系、陸系供應鏈訂單，2019年Mini LED相關產品出貨看增。聚積2020年將有機會開始放量生產Micro LED相關產品，由於聚積已經打進三星認證廠商，屆時可望搭上三星Micro LED商機。聚積目前在小間距LED驅動IC市場已經成為市場領先者，推估，由於三星已經規畫將在全球主要城市打造LED電影院，屆時對於聚積小間距LED驅動IC需求將遠高於2018年，預期2019年聚積該領域產品將可望翻倍成長。

分享 facebook 每股純益7.03元 配息5元

聚積在小間距顯示器產品布局效益發酵，總營收攀高至29.85億元，年增9.92％，並改寫歷史新高紀錄，歸屬母公司淨利2.68億元，年增91.8％，為6年新高，每股純益7.03元。聚積董事會決議去年度盈餘每股配發5元現金股息。