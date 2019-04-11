尋找低基期 高轉機的電子股

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

大盤從年初低點9319以來，大漲1500點，逼近去年「萬一」大頭部區，僅管如此多頭行情還是欲罷不能，除了提前反應美、中貿易戰可望和平落幕外，這波資金行情帶有軋空的味道，到4/9上市櫃融資餘額共1770億元，只比年初1/4的餘額1692億元多78億元，增加幅度僅4.6％，遠不及大盤漲幅16％，內資普遍被軋空手，最大贏家則是今年在上市櫃累計買超逾1400億的外資，外資留倉4月台指期淨多單逾6萬口高水位，外資可能繼續買超，大盤挑戰「萬一」不是不可能，隨3月營收公佈，個股走勢分歧，5G業績果真亮眼，散熱股雙鴻(3324)、泰碩(3338)營收皆創新高，5G網通設備智邦(2345)、智易(3596)營收也分別創下歷史次高及第三高，但股價基期較高，影響市場追價意願，5G主流不變下急跌就是找機會，如雲端伺服器大廠緯穎(6669)，最近跌到350元以下，本益比僅10倍，低檔頻頻拉下影線，代表有人在接，投信自緯穎掛牌以來天天吃貨，8天就買快2000張，後勢看好。

分享 facebook 大盤拼萬一 個股轉進低基期

Q1營收出爐後，季報在5月15日前公佈，個股有季報變數壓力，加上指數處於相對高檔，部份法人或主力資金轉向低基期股票，進可攻退可守，像4月以來投信及外資法人大買鴻海(2317)逾7萬張，鴻海去年營收創新高，但獲利是5年新低，Q1股價最低跌到63元，沒跟上大盤千點行情，隨毛利率回升，估計今年EPS8.5∼9元比去年成長，本益比往10倍調整；法人最近也大買今年沒怎漲到的晶電(2448)，4月股價補漲近2成，晶電去年EPS虧0.42元，Q1恐怕還難以轉盈，但傳出蘋果將導入Mini LED背光，晶電目前在Mini LED進度最積極，受惠程度也最大，具有低基期及高轉機的優勢，後勢值得追蹤；最近突破盤局由低檔向上，包括電子標籤大廠元太(8069)、COF封測南茂(8150)、車用電子同致(3552)、手機大廠宏達電(2498)、通訊PCB先豐(5349)、軟板嘉聯益(6153)及位速(3508)等。