低本益比高殖利率好股矽格

【撰文／黃清照】 分享 facebook

上周因為清明連假台股休盤兩日，美股在連假期間上漲245點，台股受到激勵，台股加權指數連三紅，最高來到10875點，距離萬一只剩125點呈現驚驚漲態勢，而香港及大陸股市本周再創波段新高，與陸股指數連動的元大滬深300正2主升段行情啟動，周一最高來到18.46元，今年以來漲幅來到78%，再次強調若有拉回布局的投資朋友要好好抱牢。

前幾期推薦的業成(6456)創下波段新高128元，三月公布營收表現亮眼，股價拉回到119元以下出現買點，投資人千萬別錯過。而我在上期週刊有預告將會有新主流出現，矽晶圓、被動元件、汽電零等族群，其中奇力新(2456)營收表現亮眼，股價強勢突破整理區間，庫存供應鏈去化之不利因素已逐漸減緩，本期推薦的是低基期、高殖利率封測股矽格(6257)。

分享 facebook 矽格： Q1普遍是封測產業淡季，今年受惠5G及人工智慧相關應用產品市場將蓬勃發展，公司去年已陸續取得歐、美、日等客戶產品測試認證，看好5G基地台及智慧手機、人工智慧(AI)、車用電子等應用產品。透過併購投資取得子公司誠遠及台星科，使集團產品線組合可提供所有8吋、12吋晶圓的各類型IC封測，晶圓級凸塊、晶圓級封測服務，擁有更強大的接單能力。