價值股啟動補漲

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

台股從本波底部9319點以來已彈升1500點，漲幅居前的個股幾乎都是成長股，多鏡頭的玉晶光(3406)、砷化鎵的穩懋(3105)、ABF載板的欣興(3037)、南電(8406)等，不過當大盤臨近1萬1千點逼近11270點的頭部套牢區，許多成長股的預估本益比已大幅攀升，而Q1財報尚未發布因而無法確定是否調升今年EPS，於是成長股將在5月中旬Q1財報截止公告前暫時整理。

欣興大漲178％

以欣興為例，波段底部14.25元以來漲到39.65元，大漲178％，ABF載板將在5G時代需求大增，去年EPS1.15元較前年0.28元成長3.1倍，欣興的成長股特性展現出來。法說會對Q1展望樂觀，估單季EPS與去年Q4的0.52元相當，故今年EPS估計有挑戰2元機會。可是Q1財報尚未公告，暫不調高今年預估EPS，因而價位近40元的欣興的本益比上升至30倍，這個太高本益比將使追價意願下滑而價位再漲的空間不大。必須等到Q1財報公告，果真有單季EPS 0.5元以上，市場才會進一步調升EPS，若欣興今年EPS上修至2元，則40元的本益比降為20倍才有股價再漲的機會。

聯電P/B 0.7倍

台股這波彈升1500點大行情卻無價值股太多的發揮空間。我舉二檔熱門的價值股為列，聯電(2303)淨值17.28元，股價淨值比0.69倍；晶電(2448)淨值45.57元，股價淨值比0.62倍。而聯電去年EPS 0.58元較前年0.79元衰退27％，晶電去年EPS虧損0.42元較前年1.55元由盈轉虧，都不是成長股，而是股價淨值比低於1倍的價值股。

科創版吸金

不過價值股若無利多題材將永遠不動如山。聯電在大盤9319點相對低價10.55元，現在12元，只上漲14％。聯電未來6個月將有大陸子公司和艦可望於陸股科創板掛牌的利多題材。科創板是習近平親手打造的黃金甲，目的在於突破川普總統封殺「中國2025製造」，有關先進製造、資訊技術、節能環保、生物醫療等20個新興科技產業可以在科創板掛牌以取得營運資金。陸股科創板將是中國資本市場新里程碑，允許同股不同權企業上市、允許尚未獲利的企業上市、註冊制審核流程不超過6個月、漲跌幅放寬至20％、為創投基金提供更靈活的退場機制等， 全球投資機構及投資人眼睛為之一亮。中美貿易戰達成協議後，習近平的挑戰才開始，被川普圍堵後中國如何吸金及吸人才？因而習近平打造科創板留住新興科技及人才，保住中國經濟的一線元氣。 分享 facebook