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日職／王柏融對軟銀首打席滾地出局 浪費打點機會

挑戰11000點的營收黑馬

2019-04-11 17:18萬寶週刊

【撰文／張文赫】

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全球股市增溫，陸股最強勢扮演多方火車頭，台股量價齊揚，創半年來新高到10851點，再次挑戰「萬一」，但能不能一次拚過整數關卡，投資人的心理因素層面大，可能有聲音認為漲了1000多點，追價力道減少，漲多容易拉回，其次11000點以上的頭部長達1年半，壓力真的不輕，且技術指標也處在相對高檔，不過國際利空因素減少，看似也不容易回檔太深，依目前外資期貨淨多單6.2萬口來看，也不會隨意轉空，因此在上檔有壓下檔又有支撐的情況下，是個股最容易表現的時機，針對剛公布3月營收的成長股，就容易從震盪的行情中脫穎而出。

矽晶圓將浴火重生

去年的漲價概念股矽晶圓，因為中美貿易戰的影響下，半導體產業景氣趨緩，供應鏈調整庫存，成為人人喊打的過街老鼠，甚至台勝科(3532)在2月底宣布調降12吋晶圓售價，矽晶圓類股一蹶不振，但在種種的利空轟炸淬鍊下，卻慢慢築出了扎實的7個月底部。

環球晶未來兩年高達80∼90％產能已被長約訂購，且客戶目前皆針對產品合約價格並無更動狀況，在產業景氣下行時，環球晶的獲利衝擊相對較低，甚至在淡季下，環球晶3月營收56.67億，月增19.87％、年增16.17％，中美晶3月營收62.92億，月增16.86％、年增6.8％，皆創下歷史新高，跌破市場眼鏡，環球晶董事長徐秀蘭更指出，價格上並沒有太大的修正壓力，估Q2出貨量將與Q1持平，因此整體來看，庫存似乎消化得差不多了，可望在Q2落底，下半年浴火重生。

昇陽半導體(8028)主要業務為再生晶圓及晶圓薄化製程，目前以8吋MOSFET，薄化125微米至200微米為主力，以英飛凌、德儀、安世半導體等歐美客戶為主。全球晶圓薄化的市場中電源管理IC及分離式元件成長優於半導體成長，MEMS成長幅度最高，在5G趨勢帶動下，昇陽半在MEMS能達到雙位數的成長，此外，台積電持續投入先進製程，將中低階製程再生晶圓外包予昇陽半，昇陽半在28奈米及20奈米訂單量快速增加，使得昇陽半目前市占率達到40％至50％。近年隨著晶圓薄化市場成長，公司持續擴，在再生晶圓方面，昇陽半可望受益於大陸持續擴建晶圓廠；晶圓薄化方面，國際IDM大廠採取輕資產策略，預計未來五年，國際大廠的外包比重將從22％提升至30％，昇陽可望持續受惠。3月營收2.16億，月增20.95％、年增39.09％逆勢創下歷史新高，長線股價有往歷史高點60元挑戰的實力。

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中國半導體發展的受益者

美中貿易戰的省思，大陸必會加速發展半導體產業，閎康(3587)為檢測分析服務廠，協助客戶將送來的晶圓或IC找出不良品與問題所在，以提高客戶的生產效率。以營收比重來分，材料分析(MA)佔2018營收比重42％，故障分析(FA)營收佔比28％，可靠度驗證(RA)營收佔比30％。閎康以MA起家，近三年RA迅速攀升，主要因大陸海思已成為第一大客戶，大陸RA比重較高，未來更能受惠中國半導體的發展。

閎康去年擴張大陸市場業務，2018年營收20.81億元創歷史新高，其中大陸市場營收達6.99億元，較前年成長31％，營收占比也提升至34％。公司目標大陸市場營收比重能夠朝50％邁進，看好大陸晶圓廠產能開出後，能加速對檢測分析的成長，因此近年在上海、廈門等地設立實驗室，而因大陸IC設計業者都直接採用先進製程，如海思、展訊都採用先進製程量產，主攻記憶體的兆易創新、長江儲存等開出新產能，閎康直接受惠。

在先進製程部份，閎康看好支援極紫外光(EUV)7奈米及5奈米等先進製程檢測分析強勁需求，台積電今年7奈米將進入量產，5奈米研發進度符合預期，原本7奈米研發團隊也開始進行3奈米初期研發，對於材料分析、可靠性分析等需求強勁，有助於閎康接單成長。

【完整內容請見《萬寶週刊》1328期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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