持續題材的軋空股才值得抱

【撰文／蔡明彰】

台股第一季大漲800點或漲幅8％，把去年全年失去全數收回，靠的不是經濟基本面，2月景氣對策信號勉強守在黃藍燈，依賴是全球資金寬鬆的資金行情。

新鉅科多頭爭辯

不過隨著股價的基期墊高，當Q2攻向11000點將會一步高一步險，不可再沉醉資金魔力而是嚴肅檢視產業景氣及個股價值。在Q1結束走入Q2之際，最先要檢視的個股價值是Q1財報，股價高估的個股向下修正，反之Q1獲利優預期者將會大漲。二線光學鏡頭各 題材是台股Q1的一大飆股，新鉅科(3630)Q1股價大漲近60％應是台股多空爭議最大個股，某知名外資分析師出具報告，指出該公司已成功打入神盾、匯頂等指紋辨識的供應鏈，今年營收估倍增，EPS上看9元。但股價飆漲也引為空單，目前融劵張數4000張，劵資比近30％，股東會日期6/10，依規定融劵回補4/10，所以軋空呈現階段的新鉅科強勢的最要原因。這位外資分析師推估新鉅科Q1營收5.5～6.5億元，季增40％及年增28％，如果營收能有這種增幅，則Q1 EPS應有1元以上水準，今年9月或許太誇張但會有5元水準。新鉅科1～2月累計營收3.85億元，若要達成5.5～6.5億元的單季營收高標，3月必須2.65億元好成績。我判斷新鉅科於4月中旬空單強制回補前還有高點，但3月營收以若沒有預期數字，軋空將提早結束。

玉晶光、揚明光

其他二線光學鏡頭玉晶光(3406)、揚明光(3504)情況雷同，Q1股價分別大漲82％及50％，主因也是題材及軋空。玉晶光的劵資比逾40％很高，股東會6/26，所以目前3400張空單要在4月底回補，由於玉晶光去年EPS 9.36元今年配息3.5元，確實條件不錯，如果今年Q1單季EPS逾2元，我認為4月底前軋空有機會挑戰400元。揚明光去年受惠大陸無屏電視高解析度、高亮度機種進入擴張期，去年EPS 1.57元較前年虧損1.31元大幅改善。可是目前價位已來到110元，估今年Q1營收12.7億元，季減9％，因股價漲幅太大被要求公布最新獲利狀況，居然2月單月虧損EPS 0.27元。揚明光不為所動，股價繼續漲，主因空單2500張劵資比25％。揚明光股東會6/12，融劵最後回補4月中旬，該公司不無可能Q1財報是最小虧或頂多小賺，對應百元身價恐在空單全數回補後激烈殺多。 分享 facebook

股價要大漲必須有吸引人的題材，但有些題材只是一次性，這種一次性題材所造成的軋空，倒了融劵最後回補救沒續集了。如果題材是長期性，就像5G概念股，今明兩年是5G基礎建設佈建期，相關產品需求很旺，這種題材不會一次用盡，而是越來越厲害。

5G持續題材

我們來看幾個數據，5G相關設備今年估68.8億美元年增34％，2020年96.6億美元年增39％。

試問那個科技業今明兩年能有如此成長性？以台股電子股比重最大的智慧手機為對比，從2017年起結束連續10年的成長，2017年全球智慧手機負成長1％、2018年在負成長3％，今年負成長擴大到6％，直到2020年大量5G手機換機才有止跌回升的契機。然而5G概念股那些最先受惠？由於5G高頻高速必須不見大量的小型基地台，小型基地台從現在到2024年以年複合成長率26％成長，最高峰出現在2022年的年成長30％，但2023及2024年成長率就降至23％。這告訴我們5G基地台的高速擴張在2022年之前，及未來3年內市黃金歲月。在基地台大舉布建後輪到5G應用興起，聯網裝置已年複合成長率17％成長，估計全球聯網裝置2019年266億台，2022年426億台幾乎成長1倍，還沒有停止到了2024年估計高達621億台。此時5G物聯網到處都是，所有人都要有5G的聯網平台，不過那是5年後的事了。

結論未來3年科技業成長最大是5G的基礎建設相關產業，上游零組件、新材料、基地台等都是最看好者。不明這個道理的人貿然放空個股，以為 到空單最後回補的會沒事，殊不知5G的題材不止今年，到了明年後更盛行，或許股東會前2月空單回補會暫告一段落，但7～8月除息除權旺季又會軋一次。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1327期】