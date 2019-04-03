臻鼎-KY：強攻5G商機 狂賺一個股本

【撰文／陳子榕】

臻鼎-KY(4958)從軟板起家，產品逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的COF等，目前軟板佔比超越80％，亦是全球第一大軟板，全球市佔率約25％，由於軟硬結合板、汽車板、COF等新產品比重逐步拉升，今年軟板佔比可望降至80％。

隨著蘋果傳出已挑選5G iPhone的PCB供應商消息，意味今年下半年5G iPhone有影。由於5G是全新的規格，預料將掀起龐大的換機潮，有助帶動蘋概股新一波行情。臻鼎已為大客戶5G訂單作準備當中，臻鼎配合客戶分別在5G應用成立專責的測試部門，長期成長發展目標，將奠基在持續投入先進技術研發的基礎上，並在5G相關應用持續配合市場需求進行研發。

去年每股獲利10.5元創高 PCB業稱王

臻鼎-KY 2018年營收1179億元，毛利率22％，稅後淨利115億元，年成長70％，歸屬於母公司獲利84.48億元，每股獲利10.5元，創新高表現，也是PCB產業中EPS最高者。2018年全球PCB產業成長6％，成長性佳，但臻鼎-KY的年成長率為8.9％，高於產業平均。

分享 facebook 全球PCB的製造基地以中國為主，截至2018年，中國已占全球生產PCB的比重52.4％，臻鼎-KY去年資本支出為126億元，今年資本支出仍有逾百億元的水準。

臻鼎去年營收1179億元，年增8％，至於去年第四季營收較前一年第四季營收減少12.15％，是因為前年第四季有臉部辨識軟硬結合板訂單由臻鼎全拿，基期墊高所致。此外，全年平均毛利率自2017年的16％提升到2018年的22％，而去年稅後獲利115.6億元，年增70％，歸屬母公司淨利84.48億元，稀釋後每股淨利10.5元，並配息5元。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1327期】