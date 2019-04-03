親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

我想先來游泳… 中國女子如何混進川普別墅「海湖莊園」

總統府總獎額43萬元攝影比賽 P圖也得獎被酸爆

臻鼎-KY：強攻5G商機 狂賺一個股本

2019-04-03 08:29萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

臻鼎-KY(4958)從軟板起家，產品逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的COF等，目前軟板佔比超越80％，亦是全球第一大軟板，全球市佔率約25％，由於軟硬結合板、汽車板、COF等新產品比重逐步拉升，今年軟板佔比可望降至80％。

隨著蘋果傳出已挑選5G iPhone的PCB供應商消息，意味今年下半年5G iPhone有影。由於5G是全新的規格，預料將掀起龐大的換機潮，有助帶動蘋概股新一波行情。臻鼎已為大客戶5G訂單作準備當中，臻鼎配合客戶分別在5G應用成立專責的測試部門，長期成長發展目標，將奠基在持續投入先進技術研發的基礎上，並在5G相關應用持續配合市場需求進行研發。

去年每股獲利10.5元創高 PCB業稱王

臻鼎-KY 2018年營收1179億元，毛利率22％，稅後淨利115億元，年成長70％，歸屬於母公司獲利84.48億元，每股獲利10.5元，創新高表現，也是PCB產業中EPS最高者。2018年全球PCB產業成長6％，成長性佳，但臻鼎-KY的年成長率為8.9％，高於產業平均。

分享
全球PCB的製造基地以中國為主，截至2018年，中國已占全球生產PCB的比重52.4％，臻鼎-KY去年資本支出為126億元，今年資本支出仍有逾百億元的水準。

臻鼎去年營收1179億元，年增8％，至於去年第四季營收較前一年第四季營收減少12.15％，是因為前年第四季有臉部辨識軟硬結合板訂單由臻鼎全拿，基期墊高所致。此外，全年平均毛利率自2017年的16％提升到2018年的22％，而去年稅後獲利115.6億元，年增70％，歸屬母公司淨利84.48億元，稀釋後每股淨利10.5元，並配息5元。

【完整內容請見《萬寶週刊》1327期】

分享

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

持續題材的軋空股才值得抱

2019-04-03 08:30

義隆電今年獲利挑戰新高

2019-04-03 08:28

車用零組件業績成長股：江申

2019-04-03 08:27

選年報業績股過清明

2019-04-03 08:26

鈺齊-KY：太委屈的東奧股

2019-03-28 14:00

緯穎搭上5G順風車

2019-03-28 13:59

南茂搭上COF漲價風

2019-03-28 13:57

營收大幅成長優質好股

2019-03-28 13:57

精選50檔年報選黑馬

2019-03-28 11:41

智邦：5G商機熱

2019-03-21 14:14

PCB誰能搭上5G大行情？

2019-03-21 14:13

優質PCB績優好股：健鼎

2019-03-21 14:13

佈局下一個主流股

2019-03-21 14:06

投信季底作帳的黑馬

2019-03-21 14:05

下個熱炒黑馬：邊緣計算

2019-03-14 12:55

美律：娛樂耳機前景俏

2019-03-14 12:53

AMD概念股健策看好

2019-03-14 12:52

優質業績成長好股：嘉澤

2019-03-14 12:49

大立光掀鏡頭股軋空行情

2019-03-14 12:48

宣德：受惠蘋果供應鏈大洗牌

2019-03-07 11:52

晟德拚生技每股獲利王

2019-03-07 11:51

受惠人民幣升值的汽電零組件股

2019-03-07 11:50

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 11:50

兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

2019-03-07 11:48

MWC掀起電子產品新浪潮

2019-02-26 15:31

追強策略：鎖定A級強勢股

2019-02-26 15:31

底部翻揚的2檔被動元件股

2019-02-26 15:31

昂寶搭上手機快充趨勢

2019-02-26 15:31

創意：AI長線爆發

2019-02-26 15:31

今年爆發的兩大電子明星產品

2019-02-21 11:24

避開高殖利率陷阱

2019-02-21 11:24

兩檔低檔反轉蘋概股

2019-02-21 11:24

摺疊手機帶旺散熱需求

2019-02-21 11:24

新日興：折疊手機元年

2019-02-21 11:24

電子法說醞釀回升行情

2019-02-14 13:42

優質車電好股：勝麗

2019-02-14 13:42

台光電業績谷底回升

2019-02-14 13:42

宣德：新品迎收割

2019-02-14 13:42

哪些蘋概股買點到了？

2019-02-14 13:42
看更多

熱門文章

租金剩三分之一 房客仍跑光光 台北東區房東們心聲首度曝光

2019-04-03 08:35

想要變有錢？這7個錯誤讓你離百萬富翁愈來愈遠

2019-04-02 13:12

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 08:43

假如賴清德真的贏了初選

2019-04-03 08:59

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:54

蚊子如何找到人類？科學家終於解開謎題

2019-04-02 15:02

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

藍營總統候選人最大黑馬是郭台銘？

2019-04-03 08:59

謝金河：競爭集中化 績優股時代來臨

2019-04-02 13:44

被制約太深？研究指只要看到咖啡提示大腦就會突然清醒

2019-04-01 12:04

想減肥 如何避免瘦身後皮膚鬆弛？

2019-04-02 13:25

買「高殖利率」定存股穩賺不賠？忽略這因素恐怕賠更多

2019-04-03 08:42

超糗！三百年小提琴飛出舞台！

2019-04-02 11:59

沈文振以三倍價值理論衝世界第一

2019-04-02 08:59

避免爺奶養出慣寶寶 教養專家教你這樣做

2019-04-02 10:32

宏遠興業用數位大腦 把員工變成鋼鐵

2019-04-01 11:07

早餐怎麼吃最享瘦？營養師推薦外食族低醣選擇

2019-04-02 10:35

【拒看中天聲浪蔓延】線上統媒地圖揭露、店家表態拒看 捍衛閱聽自由到底誰說了算？

2019-04-03 11:19

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 08:59

支持30間製鞋廠、500位熟齡就業 海派直播幫傳產出貨賣一波

2019-04-03 10:28

扭轉家電業低迷氣勢 禾聯碩EPS超車「家電四雄」風光拚上市

2019-04-03 08:40

超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

2019-04-03 13:30

蔡賴夢幻組合為何變成英德內戰？

2019-04-03 08:59

長線投資好標的

2019-04-02 13:32

看懂年報的虛與實

2019-04-02 13:45

耳鳴是腦瘤徵兆？別忽視「耳鳴」的警訊

2019-04-02 13:26

新新聞專訪侯友宜 神探市長長霸氣領導：總統是我的大客戶

2019-04-03 08:59

【編輯室報告】黑馬一匹接一匹衝出來

2019-04-03 08:59

企業如何靠網紅從賣到大賣？

2019-04-03 09:55

載板三雄同聲讚好

2019-04-02 15:06

「開箱」Youtube平台演算法 搶占關注熱度

2019-04-03 10:30

窮忙族看過來！ 富豪不會犯的7大錯誤

2019-04-03 13:01

當孫子離家 爺奶怎麼調適空巢人生

2019-04-02 13:29

全球車電增長力道 消風了？

2019-04-02 15:04

善用壁紙自造公領域的主題美學！

2019-03-29 16:03

以社區為主的長期照顧 面對未來需要正確照顧觀

2019-04-01 13:16

室內氛圍的幕後推手 客製你的專屬空間！

2019-03-29 16:03

主委的後悔

2019-04-02 10:07

商標權停看聽 品牌國際化必修課

2019-04-03 10:42

讓空間沒有界線！鏡體與玻璃的應用專題

2019-04-01 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top