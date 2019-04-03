義隆電今年獲利挑戰新高

【撰文／王榮旭】

美中貿易協商樂觀預期，加上FED利率政策轉鴿，3月台股月線順利收紅，今年大盤月K線已經連三紅，代表中空行情已被扭轉，不過根據歷史經驗，月線連三紅後一個月，行情趨於震盪整理，待籌碼換手後再漲機率較高，今年前3月大盤漲逾千點，4月整理不是壞事，外資在3月底大佈4月台指期淨多單達5.7萬口，這是相當高的水位，暗示4月外資再買超台股，大盤偏多震盪，中小型股比大盤更有空間，電子5G是今年大主流，台積電今年業績能否突破5G晶片訂單是關鍵，今年我在專欄分別於元月出刊1315期分析看好聯茂(6213)，2月出刊1319期分析看好台光電(2383)，3月出刊1325期分析看好台燿(6274)，這三檔5G潛力股果真都漲起來，聯茂波段漲幅逾7成，台光電近1個月漲3成，台燿落後補漲也有1成5，今年的5G行情威力不輸去年的電子漲價行情，不要小看。

分享 facebook 全螢幕手機晶片熱度增

前期分析看好緯穎(6669)本益比僅11～12倍，投信罕見於掛牌後，無漲跌幅的前5日內就買超，及早卡位的味道濃厚，緯穎有5成持股在大股東緯創手上，集團董事長林憲銘已表態對緯穎是長期投資，持股比例會維持5成以上，挾新股的籌碼優勢，又搭上最熱5G題材，蜜月行情可期，智邦(2345)、智易(3596)等5G網通設備大廠，受惠5G商機，今年業績成長空間不小，也見到法人的影子，值得留意，進入Q2選股主軸除了5G，股性活潑的消費性IC設計營運開始加溫，最近神盾(6462)、聯詠(3034)等高價IC設計股領先創波段高點，漲勢也不遜於5G強勢股，光學指紋辨識晶片及TDDI去年底積極向晶圓代工廠加單，今年營運爆發力可望最強，神盾2月已通過三星認證光學屏下指紋辨識，估計3月起出貨，三星採用後，中國品牌手機華為及Vivo也可能跟風向神盾採購，隨全螢幕手機成趨勢，屏下指紋辨識進入高速成長期，推升神盾股價不斷盤堅。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1327期】