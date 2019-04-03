車用零組件業績成長股：江申

【撰文／黃清照】

上周五美股因殖利率倒掛所以引發市場對經濟衰退的恐慌不安，美股大跌，其他股市也被拖下水，出現較大幅度的拉回整理，而我也不斷提醒大家香港及大陸股市會有一波大行情，拉回要留意買點，與陸股指數連動的元大滬深300正2向上空間仍大，果不其然3/29大漲6.67％，並且出現35萬張的大量，也凸顯強力作多的訊號，主升段行情即將展開，有逢低布局的投資朋友要好好抱牢。前幾期推薦的嘉澤(3533)又創下新高263元，嘉澤業績好，股價拉回到250以下出現買點，投資人千萬別錯過。而我預期四月份將會有新主流出現，矽晶圓、被動元件、汽電零等族群，尤其低估蘋概及低估的業績股更需要留意，本期推薦的是今年業績大成長的低基期汽電零組件股江申(1525)。

分享 facebook 江申：主要產品包括木床、車架、以及鈑金/懸吊零組件等，主要客戶包括中華汽車、國瑞汽車、三陽、裕隆等。江申也轉投資中國大陸福州福享、廣州恩梯恩裕隆、襄陽恩梯恩裕隆、廈門金龍江申、北京瑞韓恩梯恩等公司。

江申深耕印度市場，去年起針對印度客戶交付模具，今年陸續交貨，未來透過印度合作夥伴合作底盤、懸吊件等產品。在電動巴士車架布局，江申持續切入既有電動巴士客戶，預期今年會有較好成績。今年電動巴士掛牌量可延續去年超過100台的水準。

江申先車架業務取得特定客戶合格供應商資格，去年12月開始小量交貨，今年對台灣市場零件供應，並擴展其他亞洲市場。今年9月起，台灣新售柴油商用車要全面適用最新的六期環保標準，市場預期車價將大幅墊高，因此從去年中起，國內掀起一波五期商用車搶購潮，加上政府加碼汰舊換新補助金額，料將刺激今年台灣商用車市場大幅成長，營收表現江精彩可期。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1327期】