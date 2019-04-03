選年報業績股過清明

【撰文／張文赫】

每到清明假期，因電子股準備進入五窮六絕的淡季，市場就會開始有清明變盤之說，因此往往會有賣壓出籠，擔心節後股市向下變盤，但其實這根本是無稽之談。近日巴菲特的談話表示，美國經濟成長雖已放緩，但還不至於陷入衰退，不改看好美國的基調，並對AP P LE持續看好；中美貿易談判也傳出好消息，白宮發出聲明表示談判「坦率而有建設性」，川普也表示會簽下一份全面而詳細很棒的協議；殖利率倒掛3天後，也結束倒掛，使得3/29全球股市全面大漲，陸股大漲3.2%扮演多方火車頭，美股也大漲轉強，綜合分析目前國際盤勢狀況就可以明白，清明變盤不一定只會向下，向上變盤的可能性目前較大。

回到台股，3/29帶量大漲百點，封閉了3/25的空方跳空缺口，外資期貨多單5.7萬口，籌碼面偏多，趨勢重回多方掌控，10667隨時有機會再過關，本期延續上期，持續挑選年報優質股，提供投資人做參考。

緯軟進成長 員工人數與股價成正比

緯軟(4953)為台灣IT服務領導廠商，早期由IBM帶領公司耕耘IT服務，奠定良好技術基礎，成立至今已27年，主要客戶集中在互聯網、金融、電信、及製造業，自去年啟動2.0計畫，加上深耕大客戶、跨區整合策略奏效，全球有台灣、中國大陸、日本、美國等13個交付及服務據點。 分享 facebook

軟體外包服務屬於客製化服務的市場，因此市場呈現營運家數多，市場集中度低的現象，然而，隨著科技需求趨於繁複，中國軟體外包服務市場的集中度可以如印度上升，大陸前三大IT外包商的市佔率合計未達7%，而印度軟體外包To p3的合計市佔率可達到7%以上，緯軟營運規模已達大陸少數達千人規模以上，未來將有機會受惠於市場長期技術演進，造成市場集中度上升的紅利。

工信部在2 0 1 8 年公布「推動企業上雲實施指南」，鼓勵大陸企業上雲端，目標在2020年全國新增上雲端企業100萬家，形成典型應用案例100個以上，帶動企業對軟體需求上升，推升軟體外包服務之需求。去年Q4緯軟大陸業務成長67%，優於台灣和美國的雙位數成長，另外，也具有多年與跨國企業合作經驗，相較於大陸當地中小型的軟體企業，可承接國際企業和大陸企業欲朝海外發展服務的IT服務外包訂單。

A P P L E春季發表會發表主題以軟體服務取代過往的硬體發表，信用卡服務為焦點，4G在全球普及率超過60%以上，數位經濟改變人類生活，推升金融與IT服務結合，將改變百業生態，而AP P L ECARD推出可刺激商家增加APPLE PAY服務的軟體升級需求，將有利於緯軟金融業務，公司具有多年的MAC&iOS相關服務經驗，以及與銀行合作的金流服務、廣告經驗，長期受惠於數位經濟成長之趨勢。

緯軟2018年個產品線營收增長較顯著者來自金融、IT&互聯網+等2個市場，EPS創下新高5.22元，今年估7 . 5元，營運進入高成長期，公司將配股1元，股本放大10%，稀釋了EPS，但股本膨脹率的負面影響遠小於成長率，並且軟體服務業為輕資產公司，成本固定，只要員工人數增多，就能服務更多市場。緯軟股價與員工人數成正比，前年員工2800人，去年底成長到4800人，今年3月來到5700人，股價從2017年的20幾塊，漲到去年高點86.4元，今年漲到最高138元，公司目前人手仍不足，持續徵人中，股價短線因投信減碼，小跌破月線，緯軟的商業模式，在台灣幾乎沒有類似同業，比較類似中軟國際、文思海輝、印度塔塔這類，因此能享受超過20倍的高本益比。

分享 facebook 廣宇轉機大 本益比只有10倍

廣宇(2328)2017年入主夏普後，接手成為夏普供應商,並代銷群創面板與夏普的面板、光學元件等，2018年營收比重為電子零組件40%、消費性電子及電腦周邊30%、印刷電路板30%。

去年EPS 2.29元，本業的提升主要是2018年PCB事業接獲日本任天堂SWITCH的訂單，提供PCB板，由於產品項與日本任天堂特別研發，故產品具相對利基，毛利優於原先產品組合，故帶動毛利提升，業外方面受到新台幣及人民幣2018年明顯貶值，故業外有2.5億元左右的匯兌利益。

上市2年的S W I T C H，任天堂預計將再推出改款機，相較過去推出單一機種而言，今年則採入門款及高階進階款作為發表策略，由於款項由一款轉為兩款，此將提升PCB備貨需求，且高階款在單價及毛利也可望提升。另外EMS事業去年因被動元件缺貨，影響了EMS的出貨及毛利率，今年被動元件價格回落，EMS事業的毛利及淨利會比去年好。連接器事業處方面，加強新的產品項認證，包含工控、醫療以及車用，其中車用部分在中國方面將會積極取得供應，預計新客戶訂單貢獻度將不低。面板事業代理Sharp大尺寸面板，有集團優勢。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1327期】