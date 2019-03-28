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鈺齊-KY：太委屈的東奧股

2019-03-28 14:00萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

鈺齊-KY(9802)主要經營登山鞋、運動鞋、戶外鞋、休閒鞋等鞋品的代工與研發，目前擁有超過40家國際知名品牌客戶，前十大客戶營收占比75～80％。以產品結構來看，目前戶外鞋占營收90％，而運動鞋及其他各占8％、2％。目前公司營運總部位於雲林縣斗六市，生產基地選在中國福建(2家)、湖北(1家)，越南(1家)以及柬埔寨(家)等地區，共計6個工廠，截至2018年底，中國區產能占比約為40％、其他地區占60％。

累計前兩月營收17.93億元，年增13.3％

2月合併營收為5.6億元，年減16.16％，主要係農曆春節工作天數較少及出口船期安排遞延所致，累計今年前兩月營收17.93億元，年增13.3％。展望全年，鈺齊-KY指出，今年整體鞋服產業景氣較去年更加樂觀，客戶需求有望進一步提升，加上柬埔寨新產線漸入佳境，預期毛利率及費用率皆在可控制的範圍內，因此正面看待整體營運表現。預期在營收規模增加、毛利率提升及費用相對穩定下，今年營收及獲利均有望重返成長軌道。

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估越南總產值今年可望首度超越中國大陸

鈺齊除了台灣雲林營運總部外，還包含福建泉州、越南河內、福建長汀、湖北襄陽、柬埔寨、越南海陽等六個生產基地。其中，柬埔寨廠可容納18條產線，現已擴充至13條；越南鈺興廠可容納六條產線，目前已陸續開出三條。鈺齊目前第四條成品鞋生產線將開始試產。

鈺齊未來將視訂單狀況逐步新增產線；另一方面，由於戶外功能鞋的生產工序是運動鞋的三倍，後續也將優先以中國廠區推動自動化，以降低對人力的依賴度。鈺齊越南及柬埔寨等非大陸產區產值占比，已從2018年初的54％，到2018年底提升至60％，預估越南總產值在今年可望首度超越中國大陸。

【完整內容請見《萬寶週刊》1326期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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