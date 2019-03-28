緯穎搭上5G順風車

【撰文／王榮旭】

Q1最後一週大盤漲勢暫歇，拉回連線附近整理，網通交換器大廠智邦(2345)，股價卻悄悄衝到126元，改寫近19年來新高，是甚麼樣的利多讓智邦表現如此強勢？主要是智邦產品從過去的企業用網路交換器，轉型到雲端資料中心及電信端網路設備，隨網路快速發展，國際資料中心及電信客戶訂單大幅成長，去年營收衝過400億元創新高，明年5G將全面商轉，今年電信設備大廠如華為、諾基亞及愛立信積極下單台廠備料，下半年進入高峰，上半年Q1是網通淡季，營收比去年Q4下滑，但仍有創同期新高機會，Q2新產品400G交換器出貨，竹南廠也可望量產，估計Q2業績起飛並逐季走高，Q1法人大買事先卡位，上檔無壓。

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另一網通大廠智易(3596)是全球最大整合接取設備廠商，也搭上5G商機，全球電信商推動寬頻基礎建設，光纖取代銅線成為趨勢，對網通整合設備需求提高，去年EPS 4.61元，估計今年EPS 6～7元，智邦去年EPS 5.33元，估計今年EPS也約6～7元，兩者EPS在伯仲之間，智易股價卻落後智邦近30元，有機會補漲，緯創集團旗下的啟碁(6285)專攻網路設備，去年EPS 5.21元，受惠車聯網、物聯網等需求，今年前兩月營收年增率達15％，淡季業績不淡，啟碁也搶進5G首波商機，去年底與手機晶片大廠高通合作，提供車聯網晶片組解決方案，估計今年EPS挑戰5.5～6元，目前本益比偏低，今年來有特定外資默默吃貨，值得追蹤。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1326期】