南茂搭上COF漲價風

【撰文／黃清照】

Q1大盤漲逾千點，季底法人作結帳震盪難免，FED今年很有可能不升息的情況下，資金行情不變，Q2仍是電子淡季，少數產品缺貨漲價的股票如明基材(8215)、欣興(3037)及南茂(8150)等，業績可望先行走高，偏光片大廠明基材受惠中國大陸10代線面板產能開出，雖然面板價格跌，但面板零組件偏光片日、韓原料商節制產能，造成偏光片供應吃緊，國內另一偏光片大廠誠美材(4960)傳出資金周轉問題，導致生產受阻，進一步推升偏光片報價，估計明基材今年EPS將從去年的1.02元成到1.5-1.9元，今年來股價大漲8成，是Q1大飆股，基期墊高後，Q2再漲幅度應該不會像Q1，前期分析看好欣興搭上5G商機，受惠ABF基板供不應求，今年來股價漲逾3成，同業南電漲幅2成多落後欣興，南電ABF佔比高於欣興及景碩，加上南電擴產效益將從Q2開始顯現，Q2可望補漲。

分享 facebook COF手機封裝成趨勢

相對明基材及欣興今年分別大漲8成及3成，也吹漲價風的南茂只漲3％實在委屈，南茂是全球第二大記憶體與面板驅動IC封測廠，目前智慧型手機採全螢幕及窄邊框設計已成趨勢，手機大廠積極導入整合觸控功能的面板驅動IC(TDDI)，手機封裝形式從玻璃覆晶封裝COG改採薄膜覆晶封裝COF，因為COF可將驅動IC及其電子零件直接安放於薄膜上，省去傳統的PCB，達到更輕薄短小的目的，智慧手機全面採用COF封裝，導致COF測試及COF基板供給告急，估計進入Q2後供需更加失衡，最快Q2就可能會漲價，南茂轉投資的易華電(3552)專門生產COF基板，受惠程度大，估計今年EPS上看7元比去年2.2元大增3倍，股價已連漲4季，從去年Q2約50元附近開始漲到今年Q1最高156.5元，股價也是翻3倍，持有19.1％易華電股權的南茂，具有低基期優勢，值得留意。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1326期】