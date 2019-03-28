親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

影／不是錯覺！吃速食為何越來越貴 美媒點出原因

中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

南茂搭上COF漲價風

2019-03-28 13:57萬寶週刊

【撰文／黃清照】

Q1大盤漲逾千點，季底法人作結帳震盪難免，FED今年很有可能不升息的情況下，資金行情不變，Q2仍是電子淡季，少數產品缺貨漲價的股票如明基材(8215)、欣興(3037)及南茂(8150)等，業績可望先行走高，偏光片大廠明基材受惠中國大陸10代線面板產能開出，雖然面板價格跌，但面板零組件偏光片日、韓原料商節制產能，造成偏光片供應吃緊，國內另一偏光片大廠誠美材(4960)傳出資金周轉問題，導致生產受阻，進一步推升偏光片報價，估計明基材今年EPS將從去年的1.02元成到1.5-1.9元，今年來股價大漲8成，是Q1大飆股，基期墊高後，Q2再漲幅度應該不會像Q1，前期分析看好欣興搭上5G商機，受惠ABF基板供不應求，今年來股價漲逾3成，同業南電漲幅2成多落後欣興，南電ABF佔比高於欣興及景碩，加上南電擴產效益將從Q2開始顯現，Q2可望補漲。

分享
COF手機封裝成趨勢

相對明基材及欣興今年分別大漲8成及3成，也吹漲價風的南茂只漲3％實在委屈，南茂是全球第二大記憶體與面板驅動IC封測廠，目前智慧型手機採全螢幕及窄邊框設計已成趨勢，手機大廠積極導入整合觸控功能的面板驅動IC(TDDI)，手機封裝形式從玻璃覆晶封裝COG改採薄膜覆晶封裝COF，因為COF可將驅動IC及其電子零件直接安放於薄膜上，省去傳統的PCB，達到更輕薄短小的目的，智慧手機全面採用COF封裝，導致COF測試及COF基板供給告急，估計進入Q2後供需更加失衡，最快Q2就可能會漲價，南茂轉投資的易華電(3552)專門生產COF基板，受惠程度大，估計今年EPS上看7元比去年2.2元大增3倍，股價已連漲4季，從去年Q2約50元附近開始漲到今年Q1最高156.5元，股價也是翻3倍，持有19.1％易華電股權的南茂，具有低基期優勢，值得留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1326期】

分享

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

相關新聞

鈺齊-KY：太委屈的東奧股

2019-03-28 14:00

緯穎搭上5G順風車

2019-03-28 13:59

營收大幅成長優質好股

2019-03-28 13:57

精選50檔年報選黑馬

2019-03-28 11:41

智邦：5G商機熱

2019-03-21 14:14

PCB誰能搭上5G大行情？

2019-03-21 14:13

優質PCB績優好股：健鼎

2019-03-21 14:13

佈局下一個主流股

2019-03-21 14:06

投信季底作帳的黑馬

2019-03-21 14:05

下個熱炒黑馬：邊緣計算

2019-03-14 12:55

美律：娛樂耳機前景俏

2019-03-14 12:53

AMD概念股健策看好

2019-03-14 12:52

優質業績成長好股：嘉澤

2019-03-14 12:49

大立光掀鏡頭股軋空行情

2019-03-14 12:48

宣德：受惠蘋果供應鏈大洗牌

2019-03-07 11:52

晟德拚生技每股獲利王

2019-03-07 11:51

受惠人民幣升值的汽電零組件股

2019-03-07 11:50

8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

2019-03-07 11:50

兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

2019-03-07 11:48

MWC掀起電子產品新浪潮

2019-02-26 15:31

追強策略：鎖定A級強勢股

2019-02-26 15:31

底部翻揚的2檔被動元件股

2019-02-26 15:31

昂寶搭上手機快充趨勢

2019-02-26 15:31

創意：AI長線爆發

2019-02-26 15:31

今年爆發的兩大電子明星產品

2019-02-21 11:24

避開高殖利率陷阱

2019-02-21 11:24

兩檔低檔反轉蘋概股

2019-02-21 11:24

摺疊手機帶旺散熱需求

2019-02-21 11:24

新日興：折疊手機元年

2019-02-21 11:24

電子法說醞釀回升行情

2019-02-14 13:42

優質車電好股：勝麗

2019-02-14 13:42

台光電業績谷底回升

2019-02-14 13:42

宣德：新品迎收割

2019-02-14 13:42

哪些蘋概股買點到了？

2019-02-14 13:42

重回成長的低本益比電池股

2019-01-31 16:25

過年選好股 被動元件 國巨、華新科

2019-01-31 16:25

生技利多連連 豬年迎行情

2019-01-31 16:25

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

同欣電：將再攀高峰

2019-01-31 16:25
看更多

熱門文章

中天新聞100萬罰不怕？5分鐘內連播20條韓國瑜跑馬燈

2019-03-28 12:36

柯、韓總統民調領先 施政不滿意度卻在六都殿後

2019-03-27 16:23

下市34年後再上市 牛仔褲老牌Levi's看到什麼契機？

2019-03-25 09:50

5年繳出126%基金績效 「天才」操盤手分享三招不敗心法

2019-03-27 14:14

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:16

神化政治人物、電視狂播不實訊息 NCC竟4年只裁罰兩件？

2019-03-27 14:13

與米其林擦身而過 前三二行館董座心中的那抹遺憾

2019-03-27 13:27

瘋傳身體太酸易得癌！戳破鹼性水、蚊子愛叮酸性人的謬論

2019-03-26 15:39

一年補助100億 首長都在賣水果 為何還是救不了台灣農業？

2019-03-27 14:14

《新新聞》最新民調：韓國瑜、賴清德對決2020

2019-03-27 15:35

蘋果、Netflix、迪士尼共赴殺戮戰場 搶眼球大戰誰占上風？

2019-03-26 10:43

專訪朱立倫：我訪港澳和對岸官員見面 不會在中聯辦辦公室

2019-03-27 15:37

大陸綜藝節目為何成版權重災區？

2019-03-28 08:39

美 拯救了巴黎

2019-03-27 10:14

那些曾自卑的人

2019-03-27 10:15

語言能潛移默化 研究指說外語時人格特質也會改變

2019-03-25 10:54

2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大

2019-03-28 13:41

賴神挑戰小英 竟讓民進黨派系大洗牌

2019-03-27 16:21

專訪吳敦義：選舉沒平手 獲勝第一

2019-03-27 15:37

被唱衰、掀家庭革命 國中老師變直銷天后：別浪費時間困在自責情緒裡

2019-03-27 14:14

戰壕中的大提琴

2019-03-26 11:32

AI加持後 翻譯行業將呈現何種新樣貌？

2019-03-28 11:03

英美哪3個博物館級展覽 即將獻映？

2019-03-27 16:25

謝金河：在興櫃市場找奇兵

2019-03-28 14:15

全世界第一把3D列印小提琴

2019-03-26 13:29

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:03

給你滿滿的白色輕古典饗宴！

2019-03-26 15:07

20 歲就算成年？科學家：30 歲以後大腦才發育完全

2019-03-27 14:11

帶狗狗上班好處多 研究指可減輕壓力荷爾蒙提高生產力

2019-03-26 13:31

紙本書難取代 研究指父母陪幼兒讀電子書互動更少且易分心

2019-03-28 11:04

合併是生技轉型的萬靈丹？

2019-03-28 14:23

【編輯室報告】「非典」的總統選舉

2019-03-27 15:33

解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

2019-03-27 12:54

雙鏡頭已經不夠看！智慧型手機的多鏡頭技術

2019-03-28 11:03

南茂搭上COF漲價風

2019-03-28 13:57

營收大幅成長優質好股

2019-03-28 13:57

精選50檔年報選黑馬

2019-03-28 11:41

從AI三大趨勢看台灣廠商的發展策略

2019-03-28 11:03

緯穎搭上5G順風車

2019-03-28 13:59

鈺齊-KY：太委屈的東奧股

2019-03-28 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top