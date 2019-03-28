營收大幅成長優質好股

【撰文／黃清照】

美股自上周結算後，出現較大幅度的拉回整理，跟台股連動較大的費半指數，也在上周五創下波段新高1450.7點，即將挑戰歷史高點，整體多方趨勢不變，但投資朋友請注意，美股漲勢凌厲，自今年一月以來已經上漲14.8%了，在這邊追多不是明智的選擇，反倒是我一在強調今年最看好的香港及大陸股市，指數向上空間仍大，上證指數今天也出現跌破月線的拉回，但整體偏多格局不變，我強調這是一個千載難逢的好買點不可錯過，可以逢低布局。

前幾期推薦的嘉澤(3533)又創下新高261元，嘉澤業績好，股價拉回到250以下出現買點，投資人千萬別錯過。本期推薦的是年線以下、業績成長的低基期蘋概股GIS-KY(6456)。

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今年EPS可達11元，股價嚴重低估，蘋概股當中業成(6456)從去年高點379元一路修正到低點82.1元跌幅相當78％，長線投資價值已浮現，今年EPS預估11元，去年前三季EPS達6.92元，第四季營收356.75億元，主因就是受惠 iPhone XR外掛式觸控貼合業務進入出貨高峰與 iPad Pro新品發表，今年三星S10與S10 Plus採用高通超聲波屏下指紋辨識解決方案，而後段配合的觸控模組則是由GIS-KY業成、歐菲光供應，而GIS-KY業成與高通合作開發的超聲波指紋辨識觸控產品，今年進入到第3代，除了正式供貨給三星S10、S10 Plus旗艦機種，也鎖定可撓式AMOLED面板應用，業成2月營收表現不俗，單月營收87.07億元，較上月減少14.8%，較去年同期則大幅成長57.47%，彌補蘋果訂單下滑的缺口，而我早在1315期已推薦過業成當時股價百元不到，近期創下波段高點127.5元，本益比不到10倍，為優質的低本益比好股。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1326期】