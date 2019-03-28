精選50檔年報選黑馬

【撰文／張文赫】

3月25日全球股市黑天鵝再現，全球股市重挫，美國2月赤字創下新高，經濟成長率蒙上陰影，而美債殖利率曲線10年期與3個月期利差出現倒掛，為2007年以來首見，市場擔憂經濟衰退，恐慌指數VIX一路飆高真的要來了嗎？回顧歷史，過去的經濟衰退之前，殖利率曲線反轉連續10天，而3月25日只是第一天，而且就算反轉維持10天或更長時間，經濟衰退可能也不會迫在眉睫。過去6次殖利率曲線曾出現長時間的反轉，並反轉後2年內出現經濟衰退，平均範圍介於140～487天內。

根據瑞士信貸的數據顯示，在殖利率曲線倒掛後的18個月內，股市平均上漲約15％，倒掛後約24個月經濟走向衰退，倒掛三年後，標準普爾500指數平均上漲2％。最近的經濟衰退是2008年的金融風暴，發生在2005年12月30日2年期和10年期殖利率曲線倒掛的24個月之後，當時股市在倒掛後18個月還有18.4％的漲幅，24個月報酬率為17％。

因此股市要反轉向下還言之過早，台股這波從11月的低點漲到10667，漲幅有1300點，3月25日的空方缺口，表示多方趨勢反轉變成震盪盤，外資期貨多單高達5.7萬口，籌碼面偏多，但個股強若開始分歧。

年報好股價大漲

比起任何題材、利多等，獲利數字才是真正股價上漲最大的支撐，2018年年報至3月31日止將全數公布完畢，好公司股價一路大漲，如近期漲幅飆悍的敦陽科(2480)，去年EPS 3.8元年增48.4％，今年預估4.2元還能成長10.5％，投信、外資一路大買，股價漲到59.4元波段新高；上銓(3363)去年EPS 2.48元年增206.2％，今年預估3.3元還能成長33％，投信、外資一路大買，股價漲到50.4元波段新高；易華電(6552)、勤誠(8210)、尚凡(5278)、健策(3653)、力致(3483)等，去年獲利都跳升，都成為了今年的新飆股，漲幅幾乎都超過50％，在這些股票大漲後，還有許多尚未大漲的年報股等著各位彎腰撿黃金，參考附表50檔年報成長股。

志超本益比7.5倍 公司加碼庫藏股

志超(8213)以生產光電板、車用板及NB板為主，以去年產品結構來看，光電板約佔40％，NB板約佔30％，其他則包含電視板、車用、工業、網通等。旗下生產基地包括台灣平鎮、高雄，以及大陸無錫、蘇州、中山、遂寧、江陰。產能總計有900萬平方呎，利用率一直維持在不錯的水準。受惠於光電板及NB板業績持穩，以及看好未來車用電子領域的高成長性，再加上伺服器、網通等產品有望搭上5G高速網路熱潮，長期趨勢看好。 分享 facebook

志超2008年入主統盟(5480)，並握有50.21％的股權，去年12月以15.5元100％收購統盟，將產能做最有效的配置，藉由整合後勤平台，以節省成本支出，提升營運效率。志超去年EPS 4.38元、統盟1.6元，若即使今年統盟營運不成長的情況下，將貢獻智超約EPS 1元，因此保守估計志超今年EPS 5元起跳，更狂的是志超宣布規劃買回庫藏股22.6～48.5元，共2300張，公司竟然不在低檔發庫藏股，後市自然有看頭，外資大買，股價創下4年新高，完成大底。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1326期】