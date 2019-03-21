智邦：5G商機熱

【撰文／陳子榕】

第五代行動通訊系統(5thgenerationwirelesssystems)，簡稱5G，是指第五代行動通訊技術，是4G系統後的延伸。

美國時間2018年6月13日，聖地牙哥3GPP會議訂下第一個國際5G標準。由於物理波段的限制，也將會與其他通訊技術並用，包含長距離的其他傳統電信波段。

5G與4G相比概念是連線容量有著巨大提升，並仰賴物聯網的需求而建設成形。屆時所有物品之間的連結均可容納，舉個例子，就是除了電源，外部連結線均可以剪掉。8K電視與高階音響不再需要視訊與音訊線而能直接聯上服務，PC只剩下鍵盤與滑鼠，透過雲服務將會更深度的整合到所有家電中，家電全面聯網，遠程控制、聲控的時代也將成為現實，街頭上動態交通號誌得以出現、監控鏡頭也將為非固定式、行車紀錄不再需要本地儲存等等，以上為5G的基本利用。

台灣網通廠積極搶5G商機，不僅在用戶端推出各項產品，更直接耕耘電信客戶。近年網通廠積極搶進行行動通訊市場，從3G網卡、4G路由器及小型基地台，進入5G時代，網通廠商產品布局再進階，升級行動固網FWA路由器、小型基地台、車聯網設備、交換器、雲端接入無線設備及後置網路路由器。

分享 facebook 智邦竹南新廠Q2投產

智邦(2345)自2015年打入白牌交換器市場後，目前是Amazon、Facebook等國際網通大廠供應商。2018年上下半年營收先蹲後跳，主因是上半年受到零組件供應短缺衝擊，下半年零件供給紓解後、出貨力道回升。全年營收達430.92億元、年增18.23％，連續三年營收創新高，推估2018年每股盈餘上看5元水準。

展望2019年，主要動能仍是資料中心交換器、ODM業務，同時也有新的電信客戶訂單加入，例如白牌100G交換器會從第二季開始小量出貨到美國電信市場。預計100G交換器仍是2019年的主力產品，應用端會從資料中心擴及電信業者。公司也會在2019年第二季開始量產供應400G交換器。

分享 facebook