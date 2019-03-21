PCB誰能搭上5G大行情？

【撰文／王榮旭】

美、中貿易協議結果遲未出爐，全球股市不斷走高，頗有利多出不盡的味道，美、中央行對貨幣政策採寬鬆態度，資金行情持續發燒，台股不可能自外於國際盤，本週大盤衝上年線，量價一直未失控，籌碼異常安定，今年大盤從低點上來已經漲超過千點，融資餘額1264億，依舊是金融海嘯以來低檔，而且與年初相同，換句話說，融資心態還是很保守，今年的千點行情也完全錯過，融券升到63萬張高水位，上市櫃公司已公佈的股東會日期大多落在6月，依規定股東會前兩個月融券將強制回補，4月若行情再往上，是否上演軋空手或軋空單的行情？軋空行情已經悄悄在上演，前期我的專欄標題:「大立光先鏡頭股軋空行情」，看好剛從80元漲起來的揚明光(3504)，具有高券資比及低基期的優勢，後來果真大漲到114元，揚明光是微投影光學大廠，傳可能成為未來蘋果推出的混合實鏡頭戴裝置供貨商，是否成真沒人能保證，短線走勢往往是題材及籌碼主導，若融券居高不下，後面還有行情。

分享 facebook 台燿具2低1高優勢

多鏡頭技術早就成熟，隨5G即將上路，今年手機品牌大廠新機全面搭載3鏡頭，摺疊手機搭載鏡頭數量甚至達4-6顆，5G衍生商機龐大，包括散熱、光通訊、網通設備及5G通訊材料需求爆發，元月我看好股價只有50幾元的聯茂(6213)，開發的5G高頻材料通過不少電信設備商認證，Q2起5G基站布建可望開始拉貨，最近漲過80元，2月看好也是銅箔基板大廠的台光電(2383)，雖然連續兩年未打入蘋果供應鏈，但今年可望受惠蘋果5G新機，拿下類載板CCL訂單，最近股價創波段新高，重回百元大關，在高速網通產品具有領先地位的台燿(6274)，估計新廠今年Q2開始量產，帶動業績走揚，今年漲幅不到2成，同期聯茂大漲62％及台光電大漲48％，台燿漲幅遠遠落後同業，具有低基期優勢，補漲空間大，估計今年EPS 8～9元，目前本益比約僅12～13倍，外資悄悄買進7500多張，券資比超過5成，低基期、低本益比及高券資比，台燿具有雙低一高的優點，後勢值得留意。

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