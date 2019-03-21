優質PCB績優好股：健鼎

【撰文／黃清照】

今年以來美國道瓊指數及陸股表現比台股相對強勢，我不斷強調台股相比之下落後許多，果不其然，台股加權指數在3/18上漲73點收復年線，美國四大指數也創了波段新高，道瓊再度逼近26000點，維持在高姿態，美股及大陸Ａ股推升全球股市走多，台股加權指數已經站穩年線，櫃買指數雖然還壓縮在年線之下，但距離年線只有一線之遙，環球晶(6488)公布現金股利配發25元，殖利率達8%以上，突破年線指日可待。

資金回到低本益比股開啟類股輪漲，建議低估股逢低布局，而滬深2X上周回測月線，最低來到14.46後整理結束，而我強調這是一個千載難逢的好買點不可錯過。

上期介紹營收表現成長相當迅速的嘉澤(3533)，漲幅也相當不錯突破了近期新高248元上檔無壓，後勢看好；受惠5G、車用電子需求後市爆發，本期將介紹PCB績優好股健鼎(3044)。

分享 facebook 健鼎：健鼎初期從事POS系統產銷及周邊設計，後轉型為PCB廠商，以2018年第4季產品終端應用來看，記憶體模組板占14％、HDD板占5％、NB板占7％、光電板占16％、手機板占17％、伺服器及網通板占15％、汽車板占20％、其他6％。相較其他PCB大廠產品應用集中在3C消費性電子，導致上下半年淡旺季營收消長明顯，健鼎因產品走多元路線，營運相對平穩。

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