佈局下一個主流股

【撰文／蔡明彰】

今年來陸股漲勢凶猛，不僅兩市成交量常常每天合計逾1兆元人民幣，並且上證指數、深證指數分別大漲20％及30％，績效領先國際股市。由於陸股帶頭上漲以致主流股影響其他股市，舉例：今年來陸股5G族群大放異彩，同時也帶動台灣、美國的5G概念股。

陸股補漲金融、消費

最近陸股的主流向金融、消費、鋼鐵類股擴散，應是陸股攻上年線反壓後，長線由空翻多使更多類股感受牛市氣氛，此刻再進場的投資人必須要有更多的股票才能滿足強大買氣。陸股股王貴州茅台做為消費股指標，今年從509元人民幣漲到814元，已大漲60％並且刷新天價，市值逾1兆元。牛市對大陸證劵股最有利，龍頭中信證劵今年從14.7元人民幣漲到27.88元，大漲90％。鋼鐵有美國加徵高額關稅的壓抑，目前景氣尚未完全復甦，但寶鋼今年從6.3元人民幣漲到目前7.58元，也有20％漲幅。江西銅業從12漲到16元，漲幅逾30％。

我研判3月底法人作帳結束後，連動陸股的消費、金融、鋼鐵的三大族群，將在清明節後於台股發動漲勢，畢竟相關個股今年來漲幅落後。

統一超細水長流

台股消費類股指標是統一超(2912)，去年EPS 9.82元對比前年29.83元似乎嚴重衰退，出售上海星巴克咖啡的利益210億元對EPS貢獻20.26元，扣除後去年實際EPS 9.57元，因而統一超仍是成長。今年配息8.8元，殖利率3％。股價今年來小跌5％，顯示春節旺季過後資金暫時撤出消費股。

分享 facebook 金控、鋼鐵可佈局

金控二大龍頭富邦金(2881)、國泰金(2882)今年來股價分別下跌3％及2％，主因去年12月提列投資損失而單月赤字，致使全年EPS分別4.55及4.01元，年衰退12％及10％。不過今年來國際股市大幅反彈，二大金控帳上投資損失可望回沖，若提前將這因素納入影響股價的考量，應是波段的買點。如果二大金控今年配發2元股息，以目前價位計算的殖利率逾4％，雖不是太高，但重點股價沒漲到，將來有較大的補漲空間。

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