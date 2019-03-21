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俠義傳奇的先河之作：吳樂天的臭彈人生

MLB／一朗告別戰 4打席無安打八局下場結束職涯

投信季底作帳的黑馬

2019-03-21 14:05萬寶週刊

【撰文／張文赫】

美股從12月的大跌中反彈，4大指數皆創下新高，與中國的貿易協議可能會排除市場的不確定性，走向緩和，而美國經濟成長減速，聯準會將以更具耐心的方式看待升息，而且準備好必要時調整升息時間，甚至可能不升息。在不升息的預期下，走出一波資金行情，台股加權指數創波段新高10512點，突破年線，otc雖然還沒突破年線，但也蓄勢待發，等待補漲，中小型股仍活潑亂跳，許多個股連袂創高。

在這樣的多頭氛圍下，拉回持續站在買方，逼近3月底，除了去年年報將密集公布之外，投信作帳也是重點題材，本期將精選17檔投信季底可能會作帳或是剛布局Q2的標的，參閱附表。

投信布局新蘋概供應鏈

蘋果3月對外公布了2018年的200大供應商，其中台廠至少45家進榜，蘋果對台灣的依賴度還是很高，觀察投信買超的標的跟蘋果很有關係，但不是過去的眾所皆知舊蘋概，而是打入新產品的新蘋概股。

3月份投信買最兇的個股是欣興(3037)，是蘋果供應鏈，但本波投信買超的主因是因為5G而帶動ABF載板供不應求，並非是蘋果的訂單。

買超第2名的LED晶粒廠光磊(2340)，去年在LED廠營運普遍低迷之際，靠著多年來佈局的感測元件，使營運表現相對穩健，EPS 1.47元。今年前兩個月營收年減14.85％，雖然LED市況未見好轉，但系統專案與感測元件3月起開始拉貨，營運谷底已過。

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光磊主要產品包括發光元件、感測元件與系統產品，其中，公司佈局感測元件多年，近來營收占比持續攀升，已從2017年的44.9％，增加至去年的 51.15％，系統產品去年營收約17.47％，發光元件則約30.9％。目前發光元件月產能約25億顆、感測元件約30億顆。

光磊目前感測元件產品應用包括穿戴式裝置、車用模組與ToF鏡頭等，營收占比已從去年下半年提升至6成，今年穿戴式裝置產品新增包括美國、韓國與中國等3家客戶，預期將從Q2開始出貨，下半年可望放量；車用模組部分，除了舊有的歐系客戶穩定下單，而Q2或Q3可望打入日本大廠；ToF鏡頭也已有出貨給中國客戶的實績；無線耳機方面，已取得APPLE認證，今年有機會出貨最新的AirPods 2，成功擠身到蘋果供應鏈。

投信本波才剛買超光磊，過去都沒有買過，而光三月份就大買12088張，創下波段新高，3/7大量長黑被3/15大量長紅吞噬，籌碼換手成功，3/18的多方跳空缺口為最大支撐區，拉回可以留意，可能是Q2的大黑馬。

燿華(2367)2017下半年打入蘋果Airpods供應鏈，供應其軟硬結合板，在蘋果手機銷量持續衰退下，無線藍芽耳機反倒崛起，成為流行趨勢，不僅隨處都可以見到路上年輕人穿帶，不但方便實用還成為了新時尚，尤其蘋果的Airpods賣最好。蘋果今年將推出全新第2代Airpods，軟硬結合板要多1～2層，有助毛利率提升，燿華今年上半年擴增產能因應需求，首季業績可望維持年增表現，除此之外，燿華的太陽能事業包袱也已順利卸下，折舊於去年底攤提完畢。

投信3月份加碼8626張，2/14開始買超至今沒有賣過，目前共14971張，irpods 2預計Q2推出，因此推估燿華4月營收開始跳升，股價還有攻高的空間。

優群(3217)是本波的大飆股，公司積極佈局高階連接器領域，主力產品包含DDR及Mini PCIe、M.2連接器，並橫跨Type-C及RF、天線連接器等。因蘋果考量生產效率及成本，決定大量採用MPI天線(異質PI)模組，此項變更連帶使該天線模組的連接器也需重新設計，這部份的連接器確定由優群獨家供應給兩家模組廠(一家台廠,一家韓廠)，過去已出貨智慧音箱產品，今年更是打入手機天線連接器供應鏈，預計於今年5月開始出貨。除了手機天線外，優群去年底通過Intel Thunderbolt 3認證，將為高階Type-C主要受惠的廠商之一，也為營運主要的成長動能之一，在NB大廠Type-C產品放量出貨下，今年Type-C營收占比有望由去年的3％拉升至10％，而年中也有望通過另外兩家美系NB大廠的認證。

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投信3/7開始介入，3月份剛買超3236張，股價創下歷史新高，但短線漲幅已大，建議有拉回至10日線在布局。

另外，正崴(2392)被市場分析師點名可望成為蘋果AR新產品的組裝廠，預估頭戴式AR裝置將在今年Q4到2020年Q2量產，股價因此從低檔噴出，投信3月買超2859張。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1325期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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