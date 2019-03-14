美律：娛樂耳機前景俏

【撰文／陳子榕】

美律(2439)在2015年至2018年期間，娛樂業務帶來60％的銷售複合年增長率，主要受惠於高階無線降噪耳機的出貨成長，從2018年下半年開始，無線耳機和電競用耳機的產業前景明朗，已成為美律另一個關鍵動能，預估2019年銷售將成長10至15％，有望帶動今年毛利率提升，從2018年的19％至20％到2019年的20％至22％。

美律去年每股純益10.47元

美律去年第4季毛利率14.46％，季減1.25個百分點。全年毛利率為13.31％，年減4.16個百分點。依據去年的營收結構，娛樂式產品占比69％，年增五個百分點，為最大營收來源，其次為揚聲器占比27％，年減五個百分點，電池、手持裝置及其他類產品占比約1％～2％。

美律近期陸續宣布投資1,000萬美元在中國大陸地區設立新公司，同時也完成國內第二次無擔保轉換公司債30億元募集、400萬股現金增資案，並斥資7,200餘萬元購買台中加工出口區不動產案。我們認為，美律的無線耳機業務已穩步回升，加上電競耳機也不受總體經濟不確定性影響；至於毛利率方面，隨著零組件價格回穩、智慧手機揚聲器庫存不若過往處於高水位，營運基本面穩固。

美律外資捧AirPods

分享 facebook 受惠真無線藍芽(TWS)耳機與健康管理意識抬頭雙趨勢，蘋果AirPods、Apple Watch等穿戴裝置今年出貨將大爆發。AirPods今年出貨將成長五成以上，來到4,200萬組；Apple Watch則年增近三成，達2,800萬支。

TWS耳機可不是只有蘋果一枝獨秀，華為、三星、小米、Oppo、Sony全面搶市，預估，TWS耳機2019年出貨超過6,000萬組，2020年更直逼1億組、市場規模高達109億美元。

新款AirPods將支援無線充電與升級藍芽，今年上半年便開始出貨，同時，Apple Watch也提供新陶瓷機殼設計，美律股價仍未完整反映今年毛利大幅升溫，市場看好聲學娛樂事業表現更強，外資給予「買進」投資評等。

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