AMD概念股健策看好

【撰文／陳子榕】

超微(AMD)公布Q4財報，超越了市場的預期，對今年展望樂觀，預估今年毛利率可達41％，高於去年的39％，超微今年的產品線將全面向Zen 2架構移動，並在Q2推出Ryzen處理器及Navi繪圖晶片兩大新品，供應鏈吃補。

分享 facebook 健策(3653)2017年切入AMD之伺服器CPU均熱片，AMD於2017年推出新伺服器平台搶佔市佔率，於去年下半年開始逐步放量，搶攻英特爾的市場，而健策的均熱片大幅成長，去年AMD的伺服器市佔率僅不到2％，預期2019年該AMD在製程領先進入7奈米下，可望持續搶佔市占率，若以市佔率由2％提升至5％的假設下，健策今年均熱片業務可望成長20～30％以上。

另一產品ILM扣件也在2017年打入AMD供應鏈並開始放量，ILM扣件提供扣壓力量給中央處理器及散熱模組，因直接接觸CPU對於製程技術要求較高，也為毛利率較高之產品，此外，目前伺服器插座規格為LGA3647，今年新平台提升至LGA 4189，針腳數持續提升，ILM產線出貨量與單價可望成長。

另外，看好電動車發展，積極布局IGBT領域散熱模組，於2018年通過歐洲大客戶認證並開始小量出貨，今年還有機會再通過一家日系及美系客戶認證。

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