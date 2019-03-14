優質業績成長好股：嘉澤

【撰文／黃清照】

今年以來美國道瓊指數從23928點一路漲到二月底26241高點，然三月份美股漲多做整理，3/6更是跌破月線，季線可能是最大的支撐，而陸股相對而言較為強勢，從1月份以來最低點2440漲3/7高點3129漲幅將近30％，上証指數還穩穩在月線之上，滬深2X則回測月線14.48後隨即收腳，而禮拜一我在非凡特別強調這是一個千載難逢的好買點。本周將介紹一檔營收表現成長相當迅速的嘉澤(3533)，伺服器是未來的明星產業，法說會表示今年後半年表現將比前半年更佳，動能來自Ryzen及PYC市占率提升，Server產品線隨Purley滲透率持續增加、AMD市占率提升，營收將持續成長。

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近期伺服器ODM廠生產基地從中國轉移完成，伺服器拉貨動能重啟，及AMD下半年推出第三代處理器平台，帶旺處理器Socket及記憶體插槽出貨動能強勁，在Google、Facebool、Microsoft持續建置資料中心之下，全球伺服器需求不間斷，預期今年Purley在整體伺服器的滲透率達60％。而子公司嘉基(6715)則靠著美系、中系電腦品牌客戶貢獻全年，今年預估營收成長將超過20％。

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