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波音737MAX半年掉2架 民航局今晚7時起發禁飛令

獨／曾罹大腸癌三期 賀一航續命8年沒死真相曝光 ！

大立光掀鏡頭股軋空行情

2019-03-14 12:48萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

股市有預測的功能，今年以來美國道瓊指數大漲2400多點，幾乎把去年Q4大跌點數全漲回，去年跌最慘的中國上證指數也大漲超過2成，最近美中貿易協議頻傳好消息，去年來困擾全球股市的貿易戰有機會告一段落，市場回歸基本面，台股上市大盤從年初最低9319漲到2月底10416大漲千點，拉回月線整理不足為奇，還好這波千點行情，籌碼尚屬安定，融資餘額不增反減，反倒是融券餘額增加，可見內資相當保守，只要外資沒撤，大盤還會再次挑戰年線，時值個股2月營收及年報陸續公佈，個股反應財報走勢分歧，2月營收因為工作天數少，就連台股三王台積電、鴻海及大立光都比元月營收大幅衰退，但比去年同期台積電及鴻海也衰退，大立光卻逆勢年增14％，可見大立光業績已甩開蘋果iphone銷售失色的影響，來自三星及中國品牌手機新品訂單正在填補空缺，而智慧手機多鏡頭趨勢正在快速形成。

法人大買大立光及玉晶光

今年上半年三星、華為、OPPO及Vivo都陸續推出搭載三鏡頭的新機，這些品牌手機年銷量佔全球智慧手機已過半，估計蘋果下半年推出的新iphone是必也得跟上這股多鏡頭潮流，大立光是2000萬畫素鏡頭主要供應商，今、明年3鏡頭滲透率快速提升，受惠程度最大，去年大立光EPS 181.67元，估計今年EPS 200元起跳，全年EPS挑戰歷史新高，這波不隨大盤回測月線，逆勢走高頻創波段高點，推向5000元大關，今年外資回補2000多張，目前法人買超趨勢還是不變，似乎還有高點，畢竟今年獲利拼創新高，是否挑戰前年最高價6075元？

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大立光越走越高，等於把鏡頭股的天花板提高了，二線光學股比價空間拉大，前期看好玉晶光(3406)在年線325元附近橫向整理後，可望隨大立光走高，玉晶光今年來外資投信聯手大買8000張，股價大漲翻倍，券資比目前還高達近5成，若突破盤整區，可望再軋一段空頭，券資比較高的二線光學股新鉅科(3630)及揚明光(3504)也可留意。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1324期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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