8兆人民幣鐵公基將引爆哪些股票？

【撰文／蔡明彰】

大陸現在正召開「兩會」，最重要的法案是通過「外商投資法」，顯示中國對外商全面開放市場的決心，尤其中美貿易談判經過近一年的紛爭可望落幕，中國必須結構性改革才能滿足川普總統的要求。

2018年中國GDP只增長6.6％創28年最低，可是身為經濟櫥窗的A股，全年重挫20％暗示大陸實際經濟比表面更差。研判今年上半年可能連續揉底，GDP進一步放緩到6.3％，雖已出台一系列刺激措施但目前尚未見到效果，主因信心危機使民間投資低落。然而危機就是轉機，今年來A股強彈20％於國際股市領先，又MSCI三階段調高A股權重，到11月調高至20％，可以引入上百億元資金，A股今年展望樂觀，下半年大陸GDP將會明顯反彈。

8兆人民幣重磅登場

問題是中國要靠什麼重返增長軌道？唯有政府帶頭投資才是最快有效的方法。基礎建設增速從2017年的21.1％滑落至2018上半年的7.3％，主因上半年忙於降低地方政府債務風險，同時加強對基礎建設的品質監督。但下半年中美貿易戰風險升高，衝擊大陸出口及經濟成長，於是火速通過許多基礎建設，在11月約30天核准交通運輸方面，合計投資金額1300億人民幣。

在大陸官方引導下，2018下半年投入基礎建設投資金額達8.74兆人民幣，改變2014年以來新高。通常基礎建設核准通過GDP不會成長，但金融市場會提前反應，等到基礎建設施工一大半進度，GDP會上來但金融市場卻利多出盡。

近年來A股強彈有部分原因跌深反彈，中美貿易談判即將達成協議，但真正基本面原因是基礎建設帶動GDP。這些重大「鐵公基」項目都會陸續於「兩會」結束後發包執行，當然會配合人行的降息降準的寬鬆資金環境，更重要放寬地方政府的信貸。

金屬股價大漲

現階段A股強彈正在反應下半年GDP增長，但究竟什麼金融市場正在反應基礎建設的推動？答案是基本金屬，今年來鈀金大漲22％、鎳漲21％、鐵礦砂漲18％、銅漲12％等。目前包括銅、鋁、鋅等金屬庫存處於多年低估水位，供應吃緊，若8兆人民幣的基礎建設推動下去，今明二年基本金屬將會供不應求，於是基本金屬、鋼鐵等產品報價現在就開始大漲。 分享 facebook

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1323期】