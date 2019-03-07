兩會主導 陸股瘋牛行情誰受惠？

【撰文／張文赫】

八個月來的中美貿易戰中，美方已經對總值2500億美元的中國輸美產品徵收懲罰性關稅，中國則對包括美豆及其他大宗商品等在內總值1100億美元的美國商品祭出關稅反擊。這些行動掀起金融市場震蕩，擾亂製造業供應鏈，傷及美國農業出口，美中兩大世界經濟體大戰也對全球經濟帶來負面的影響，但雙方僵持八個月後，最終走出危機的跡象越來越明顯。

一開始多頭領頭羊由美股擔當，從本波低點21712漲到高點26241，波段漲幅達20.8％，漲多後開始震盪，而領頭羊轉到基期最低的陸股身上，中國股市量價俱揚，尤其短線漲幅更是驚人，顯示中國資金都已經回來了，再加上MSCI宣布將A股權重從5％大幅提高至20％，預估會有670億美元的流入，讓陸股再度展開瘋牛行情，台股連動的陸股ETF也跟著狂飆，滬深300正2(00637L)、上證正2(00633L)、國泰中國A50(00636)等都飆翻天，三大法人幾乎天天買超，但選對中國的個股更迷人，台股中甚麼股會受惠呢？

上期1322期赫然發現文章，我推薦楠梓電(2316)，因持有陸股掛牌的滬電股份(002463)13％，而滬電股份從3.6元漲到11.75元漲幅達326％，其中潛在利益估達14元之高，股價創下20.55元波段新高，但仍遠低於每股淨值31.52元，還有哪些子公司在中國掛牌的個股有機會跟上瘋牛行情呢？

從附表來看，最簡單的分析，就是要與轉投資對公司影響力最大為首選，持股比例要高、股本小最具優勢，聯發科(2454)股本159.2億，持有匯鼎科技15.9％；鴻海(2317)的股本1386.3億，持有FII 85％，臻鼎-KY(4958)股本80.5億，持有鵬鼎72.8％，但真的會有人因為目以子貴去買這些大股本的公司嗎？

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燦星網(4930)主要透過香港三家控股公司(香港福馳發展、香港僑民投資、香港優柏工業)持有中國閩燦坤(200512)，1994年閩燦坤掛牌成為中國首家外資獨資上市公司，也是全中國首家、全亞洲最大的小家電生產基地，大家身邊的小家電非常多都出自閩燦坤之手。而中國兩會這次最大的計畫就是扶貧，也就是扶助貧窮的地區的民眾，使他們有基本的消費能力，透過社會政策或是政治政策讓他們脫貧後，最大的成長就是小型家電，而非奢侈品，閩燦坤的股價也從二月份的2.6元漲到昨天收盤的3.18元，當然燦星網是最直接的受惠者。

燦星網除了家電之外，旅遊事業也是重點之一，以提供網路服務為主，提供旅遊產品電子商務網路的整體解決方案，包括網站建置、網路環境系統整合、網站使用者介面設計、網頁程式開發解決方案及網路行銷等技術服務與諮詢；為全方位的旅遊資訊服務及交易平台。

燦星網淨值高達29.1元，股價淨值比不到0.5倍，如果虧損的公司談淨值就沒意義，公司去年第三季已經順利轉虧為盈，而燦坤(2430)持有44.4％不能賣出，等於籌碼面也具有優勢，在陸股大漲下，底部放量拉出第一根長紅，有機會跟上陸股的漲幅。

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中國一直以來都是半導體晶片的需求大國，但中國自產晶片製造企業卻無法滿足內部市場的需求，每年都要進口萬億金額的晶片。2017～2020年中國半導體市場需求將由2130億美元提升至2620億美元，CAGR提升至7.15％，同時半導體自供率有望由11.2％提升至15％。但是，85％的需求依然依賴進口。但中國市場大環境又出現了新的變化，自中美關係緊張局面突顯，國產替代就越來越受關注，中國半導體勢必會加速進展，負責廠務建置的無塵室就能吃到商機。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1323期】