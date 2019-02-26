創意：AI長線爆發

分享 facebook 創意(3443)為台積電(2330)轉投資IC設計服務廠，提供客戶設計服務(NRE)、Turnkey服務、IP授權等。依照去年營收比重來看，客製化晶片(ASIC)占比重68％、NRE占30％、其它則為IP授權；市場面來說，台灣占21％、美國21％，中國17％、日本27％、韓國8％、歐洲6％。

近期營運表現來看，創意2018年營收134.6億元，年增10.68％，當中NRE比重從2017年的22％提升至30％，營收也有年增5成以上，特別是在AI、5G方面的成長，惟ASIC受到貿易戰影響大環境景氣，因此客戶量產較趨於保守，營收表現略不如2017年表現。毛利率受到NRE比重提升，因此從2017年的26％微幅增至29.8％，EPS也從6.38元增至7.37元，符合市場預期。

創意：有台積電製程扮演後盾的優勢

創意看準AI趨勢，加上有台積電製程扮演後盾，具有優勢，創意目前針對AI開案量約11個，包括7個在資料中心、雲端，4個則是在邊緣客戶終端，其中1個7奈米、6個12～16奈米以及4個28奈米，預期營收貢獻包括NRE以及量產將佔營收約較2018年略成長至8～10％，預期將在2020年進入快速成長。

創意2019年估每股獲利逼近9.0元

創意受貿易競爭氛圍影響下，很多客戶下單趨保守，預期上半年客戶會陸續消化庫存，下半年將重啟拉貨，預期下半年將會優於上半年營運表現，預期5G商機正緩步成形，預期2020年進入快速成長期，部分AI接案可望在2019年第四季轉為量產，並扮演2020年營運的重要成長動能。整體來看，2019每股獲利逼近9.0元。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1322期】