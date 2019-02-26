昂寶搭上手機快充趨勢

分享 facebook 今年來道瓊指數大漲2600多點，不但把去年12月大跌2211點討回來，還漲更多，反應電子上游產業的費城半導體指數大漲18％，幾乎漲回來去年高點附近，去年全球跌最慘的滬深300指數，年初從最低點反彈上來大漲幅度近2成，美中股市大漲，似乎預告美中貿易談判將有正面結果，去年大賣台股3426億元的外資，今年元月回補370億元，2月到22日再買429億元，外資回補才約兩成，若美元避險需求不在，熱錢回流新興市場，外資回補動作會更大，這可以解釋外資為何大買期貨多單，目前外資留倉台指期多單達6萬多口，是一年多來的最高水位，內資恐怕被軋空手，農曆年前上市融資餘額1178億元創金融海嘯以來新低，元月融資減少85億元，過完農曆年後，2月融資增加41億元，表示有大半內資還沒回過神來，但大盤2月大漲400多點，外資軋內資，法人軋散戶的戲碼可能上演。

二線光學受惠多鏡頭趨勢

二線光學股玉晶光(3406)是軋空代表，股價年初從162元低點大漲7成到180幾元，券資比也一路升到60％，玉晶光獲利在光學股中僅次於大立光(3008)，但今年轉機性高於大立光，玉晶光因為技術上的大突破，從原本只供應iphone前置鏡頭，也取得後置鏡頭訂單，不僅搶蘋果訂單，也搶三星、華為及小米等非蘋訂單，今年三星及華為皆推出多鏡頭手機，三星最新摺疊機還狂塞６顆鏡頭，原本供應三星鏡頭的大立光受惠外，三星將尋求其他供應商，玉晶光就最有機會取得新訂單，統計1/2～2/22外資及投信各買超大立光990張及247張，同期卻大買玉晶光4146張及3160張，法人轉向的還有散熱模組，去年底法人大買推動股價大漲到140元的雙鴻(3324)，外資與投信已雙雙轉為賣超，法人資金轉進較低價的奇鋐(3017)，2月以來外資及投信分別大買10538張及8471張，元月則是賣超，可見法人正在換股操作。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1322期】