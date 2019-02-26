底部翻揚的2檔被動元件股

分享 facebook 過去我一再強調今年我最看好香港跟大陸股市，首先恆生指數2/22再度創下近期新高28759點，已經回到去年8月的水準，在來上證指數也來到年線前，過去中國大陸受到中美貿易戰影響，去年以來股市不斷走低，今年元月開紅盤股市只漲不跌，跟過去最重要的改變在於陸股的量能回來了，近幾日均量不斷創高，量能代表錢，錢近來了、投資人信心回來了，當初陸官方提出股市低點、降稅減費等各種利多造勢，指數始終無法上漲，最主要還是在於「勢」不在多，這回指數反轉向上，已經可以看出態勢扭轉的局面，所以我依然看好今年陸股將走大多頭，不妨看看兩市的月線，月KD都在低檔黃金交叉，往往一啟動交叉後都是50～60％跑不掉，投資人不妨留意。

台股同樣受到中美貿易戰牽連，去年10月台北股市應聲下挫跌落萬點，好不容易開紅盤後站回萬點之上，行情不會草草結束，觀察指數10/11大量長黑已經收復，上方缺口也緩慢回補中，我們可以從權值股看出端倪，台積電上周已悄悄站回年線之上，股王大立光更是在突破年線後拉回續攻，龍頭股帶頭向上，指數沒理由往回走，但我的看法有別於市場在於，指數偏多但會降溫，外資逢高獲利了結權值股轉戰低檔的矽晶圓、被動元件、DRAM、汽電零及部分蘋概股，緩步推升指數去做一個類股輪動。

華新科去年大賺四個股本

DRAM族群龍頭群聯(8299)率先站上年線後噴出，南亞科(2308)股本較大反應還沒那麼快，但旺宏(2337)在上周也搶先跳空站上半年線，並且已漲停作收。當然華邦電(2344)距離頸線、年線也不遠了都有機會。被動元件龍頭國巨(2327)、華新科(2492)，我們已站上半年線的華新科為例，公司公告去年全年稅後純益大賺197.07億元，等於一年賺三年，年增654.8％，全年EPS 40.75元，以營收推估今年Q1 5元以上沒問題，亞德客-KY(1590)去年預估賺15元左右，今年Q1了不起賺3～4元，相比之下，股價漲到377元，華新科還在204元實在低估，華新科過往配息記錄來看更是驚人，往年配息率穩定在40％左右，前年賺得多配更多，高達78％的高配息率，今年怎麼估都有10～15％的殖利率，這不比DRAM、工具機還多嗎？

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1322期】