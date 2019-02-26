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追強策略：鎖定A級強勢股

2019-02-26 15:31萬寶週刊

「迅雷不及掩耳」可形容最近這波反彈，去年台股重挫915點或跌幅8.6％，市場對今年展望抱持謹慎看法，沒想到從元月最低9319點迄今已彈升逾900點。

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外資回補

台股最主要看外資進出，去年外資於集中市場大舉賣超3400億元是重創台股最大元凶，連政府勞動基金都擋不住，護盤之餘的慘痛代價是去年10月股災一個月大賠1200億元。以勞退基金為例，去年大虧423億元，平均每位勞工賠掉3685元。今年來中美貿易戰談判朝正向發展，雖目前雙方尚未達成最終協議，但談成是遲早的事。另外今年FED再升息的空間有限，相對新興市場掀降息風，外資逐漸將資金重返亞太股市。

緯軟漲1倍

「一代新人換舊人」，金豬年的新主流已不是狗年的被動元件，從元月最低9319點以來台股漲幅第一名是緯軟(4953)，IT服務商，從事軟體外包服務，全球客戶遍及台灣、大陸、日本、美國，去年EPS估5.4元今年上看6.4元再成長20％，這波從62元已漲到122元，波段大漲97％。我認為今年上半年IT製造業前景看淡，就使資金流向IT服務業。另外漲幅領先，有蘋概的玉晶光(3406)、穩懋(3105)，PCB上游材料玻纖布紗的德宏(5475)、印刷電路板的耀華(2367)，及功率元件上游矽晶片的嘉晶(3016)、偏光板的明基材(8215)等，平均從元月低點以來大漲60％。

玉晶光、穩懋

剛落幕的MWC展示手機新產品有三大特色，5G、折疊、多鏡頭，華為及三星都發表第一款5G商用手機，三星也發布折疊手機Galaxy Fold，華為、小米、OPPO等今年都計畫跟進推出折疊手機，而多鏡頭也在今年MWC大量發表。鏡頭的玉晶光是蘋果IPhone的供應商之一，但上半年蘋果庫存調整使IPhone訂單減少，光靠蘋概的題材不可能本波反彈幅度這麼大！再加上多鏡頭才有能耐大漲。

【完整內容請見《萬寶週刊》1322期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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