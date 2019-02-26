MWC掀起電子產品新浪潮

【撰文／張文赫】 分享 facebook

2月25號MWC展正式開幕，非蘋陣營百家爭鳴紛紛有新品推出，除了三星搶先一步推出五款新手機，還有無線藍芽耳機的新品，各品牌大廠無不推陳出新，就是想吸引大家的目光，但是平心而論智慧手機的功能已經到了飽和的地步，感覺並沒有劃時代的新功能誕生，摺疊手機雖然充滿話題，但是單價過於高昂，厚度也實在太厚，與現在人使用習慣大相逕庭，我認為要普及恐怕還要更多的時間，因此在三星摺疊手機發表後，相關類股利多出盡，也是十分合理。那這次MWC展到底有甚麼特殊的地方呢？我認為雖然題材還是那些，但需求成長擺在眼前的，還是鏡頭與5G最有業績的幫助。

手機多鏡頭成為主流

畢竟不管是中國品牌或是韓系品牌，多鏡頭已經成為大家的共識，所以我們看到光學族群從上週開始股價就異軍突起，股王大立光(3008)從不到3000開始起漲，到周一的漲幅已經接近5成。玉晶光(3406)元月營收正式跌破5億，衰退程度不小，但股價卻是從2月15日的226元起漲，漲到周一漲停316元，短線漲幅接近四成。也帶動其他光學族群，就連新鉅科(3630)都站上百元以上，其他車用鏡頭的公司，股價也是出現比價往上，但如果真的看業績，實在讓大家買不下去，那誰才是多鏡頭最大的受惠者呢？

其實有兩家公司最受惠於多鏡頭，第一個是過去以模具為主的中揚光(6668)，在全世界的鏡頭廠都在擴廠的效益下，對於模具的需求當然是水漲船高，而公司自己也跨足手機與車用鏡頭，再加上有鴻海集團的奧援，在鴻海集團的公司出現輪動下，也有機會。

第二家則是尚立(3360)，身為SONY手機用CIS獨家的代理商，從去年二月起營收就開始三級跳，每個月營收的年增率都是超過兩倍，為什麼就是跟鏡頭的大幅成長不謀而合，不過公司的毛利率較低，只有3％，如何提高毛利率是最大的重點。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1322期】