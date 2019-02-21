新日興：折疊手機元年

【撰文／陳子榕】 分享 facebook

華為率先發表旗下首款支援５G、可折疊螢幕的手機。華為近日向媒體發出邀請，從邀請函上可以清楚看見彎曲的「V」型機身，華為寫下「5G孕育高速暢享時代，折疊開啟智慧體驗未來。」此外，三星計畫於今年將發表採用「Infinity Flex Display」技術的GalaxyF折疊螢幕手機，螢幕尺寸為7.3吋，折疊起來後為4.58吋，可與一般智慧手機一樣放進口袋。傳統智慧手機市場已經飽和，智慧手機品牌紛紛賦予智慧手機創新外型設計，期能吸引消費者，引發新一波換機潮，而可折疊AMOLED面板，被認為是目前最具吸引力和差異性化外型設計。在邁入折疊手機元年之際，台灣相關供應鏈已提早卡位折疊手機新藍海。

法人看好新日興去年EPS超過6元

新日興(3376)去年第四季受惠新品出貨以及貿易戰客戶提前拉貨效應，業績居高不下，單季營收達27.5億元創下歷史次高紀錄。去年下半年雖Macbook新品延遲上市，但該公司AirPods無線耳機充電盒軸承擔綱成長主力，推升整體MIM佔比突破20％，也是上季業績維持暢旺的主因。由於良率提升，產能稼動率升高，上季毛利率估維持逾25％高檔。評估新日興上季EPS有機會逼近2元，全年EPS約落在6～6.5元之間。展望今年，新日興將從首代的第二供應商躍升為主力供應商，首季將推出的新充電盒在外觀設計改變與高散熱需求之下，軸承單價大增60～80％，可望激勵新日興今年MIM業績增逾30％。

分享 facebook 新日興1月合併營收，年增17.4％

折疊手機中需要掀開螢幕，過去總是在筆記型電腦、變形平板上成為關鍵零組件的樞紐供應商新日興，不放過折疊手機起飛的重要時刻，尤其手機樞紐品質要求比筆電嚴格，新日興終於可以大吃樞紐應用在手機市場的龐大商機。新日興去年第4季切入AirPods外殼樞軸，受惠於新案拉貨開始啟動，新日興1月合併營收為8.54億元，月減5.42％，年增17.4％，預估今年第1季業績可望優於去年同期。目前Monitor約佔新日興營收31％，NB約佔43％，MIM等其他產品約佔20％。