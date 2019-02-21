摺疊手機帶旺散熱需求

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

台股大盤剛收復半年線，補漲空間不小，但大盤是落後指標，中小型股早已發動攻勢，我在農曆年前後撰文5G概念股，先後看好聯茂(6213)及台光電(2383)最近都漲起來，聯茂從50元初頭波段大漲逾3成到70幾元，台光電落後補漲也衝過90元大關，5G商機除基礎建設，智慧手機迎接5G時代，品牌大廠紛紛推出5G手機、多鏡頭手機、摺疊手機等，相關供應鏈想像空間大。

玉晶光受惠多鏡頭程度高

繼三星上季發表的中階手機採用三鏡頭，OPPO今年也3推出全新3鏡頭手機，搭載10倍混合光學變焦技術，下半年蘋果新iphone後鏡頭也很可能採用三鏡頭，多鏡頭成為智慧手機發展趨勢，光學股王大立光(3008)大漲逾3成，二線光學股玉晶光(3406)技術大突破，成功切入後鏡頭，這波低檔上來漲逾6成超越大立光，玉晶光不僅搶食蘋果iphone前後鏡頭訂單，去年就傳玉晶光與歐菲光等大路模組廠合作打入華為、小米供應鏈，若三鏡頭手機需求放大，三星旋找其他供應鏈，玉晶光成為最有機會搶新訂單的廠商，後勢看好；今年三星、LG及華為等都推出摺疊手機，打開是平板，摺起來變手機，一塊大螢幕被切個成2-3個小螢幕，可同時聊天、追劇、玩手遊，不管未來銷量如何，至少已經成功吸引市場目光。 分享 facebook