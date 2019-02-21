親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

摺疊手機帶旺散熱需求

2019-02-21 11:24萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

分享

台股大盤剛收復半年線，補漲空間不小，但大盤是落後指標，中小型股早已發動攻勢，我在農曆年前後撰文5G概念股，先後看好聯茂(6213)及台光電(2383)最近都漲起來，聯茂從50元初頭波段大漲逾3成到70幾元，台光電落後補漲也衝過90元大關，5G商機除基礎建設，智慧手機迎接5G時代，品牌大廠紛紛推出5G手機、多鏡頭手機、摺疊手機等，相關供應鏈想像空間大。

玉晶光受惠多鏡頭程度高

繼三星上季發表的中階手機採用三鏡頭，OPPO今年也3推出全新3鏡頭手機，搭載10倍混合光學變焦技術，下半年蘋果新iphone後鏡頭也很可能採用三鏡頭，多鏡頭成為智慧手機發展趨勢，光學股王大立光(3008)大漲逾3成，二線光學股玉晶光(3406)技術大突破，成功切入後鏡頭，這波低檔上來漲逾6成超越大立光，玉晶光不僅搶食蘋果iphone前後鏡頭訂單，去年就傳玉晶光與歐菲光等大路模組廠合作打入華為、小米供應鏈，若三鏡頭手機需求放大，三星旋找其他供應鏈，玉晶光成為最有機會搶新訂單的廠商，後勢看好；今年三星、LG及華為等都推出摺疊手機，打開是平板，摺起來變手機，一塊大螢幕被切個成2-3個小螢幕，可同時聊天、追劇、玩手遊，不管未來銷量如何，至少已經成功吸引市場目光。

分享

【完整內容請見《萬寶週刊》1321期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

今年爆發的兩大電子明星產品

2019-02-21 11:24

避開高殖利率陷阱

2019-02-21 11:24

兩檔低檔反轉蘋概股

2019-02-21 11:24

新日興：折疊手機元年

2019-02-21 11:24

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top