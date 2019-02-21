兩檔低檔反轉蘋概股

【撰文／黃清照】 分享 facebook

春節過後台股已經連續六個交易日站在萬點之上，外資上周連續大買，就連美股休市，台股仍維持小漲態勢，先前我在年前就已經告知投資人，今年我最看好陸、港兩市，當時港股突破半年線站上頸線時，我就說過台股將展開落後補漲行情，萬點之下是買點，投資人務必抱股過年。而如今港股已站上年線，而陸股也帶量上漲，具離年線不到100點了，當時市場多少人看壞?我也多次預告台股反彈將網10434點去挑戰，投資人不妨看看台股目前的位階是否跟1月的恆生指數一樣，站上半年線突破頸線，再來就是挑戰年線了，目前台股年線再10489點，約還有350點的空間，老實說只剩搶波段的價差了，而台股淺碟市場，向來都是選股不選市，先前向投資推薦的三低股，股價也都慢慢上來了，這期我特別介紹兩檔低檔蘋概股，GIS-KY(6456)及台郡(6269)。

三星S10訂單挹注 業成Q1淡季不淡

G I S為鴻海旗下的觸控面板模組廠，產品以中小尺寸的薄膜透射式電容觸控模組為主，並以MegaSite營運模式，結合保護玻璃、觸控感應器及液晶顯示器模組等，提供觸控與顯示整合方案。雖然上月營收月減42.1%，但年增9.9%，月減主要因產業淡季，股價看未來，雖然業成面板方面最大客戶為蘋果，但自去年開始，業成客戶逐漸轉型，目前也是智慧型手機廠小米、華為等陸廠手機供應鏈。而公司的AMOLED指紋辨識模組去年獲得三星智慧型手機採用，而下周行動通訊大會(MWC)登場，不僅炒熱5G、AI新題材，本屆亮點還有摺疊手機及屏下指紋辨識技術等，三星的Galaxy S10將於20日發表、3月銷售，而其中大立光副則S10鏡頭模組，GIS副則S10屏下指紋辨識模組，雙鴻(3324)提供散熱模組，三家公司都在全力趕工出貨給客戶，市場現在就是看三星能否救起Q1電子股淡季。對比三檔股價，最強的雙鴻股價自去年底站上年線後，一路展開攻勢，目前回測月線，被列為警示股。大立光在春節後，股價維持再4000元附近，大立光因為自身龍頭廠的優勢，通吃蘋果、三星的訂單，上半年看三星、下半年看蘋果，相關供應鏈也以大立光馬首是瞻。當龍頭股領先大盤，往往不容易出現死局，大立光站上年線後持續高檔震盪，技術面指標高檔鈍化，投資朋友追高要小心。

分享 facebook G IS同樣也有三星跟蘋果的訂單，也與大立光同為S10的供應鏈之一，目前股價還在半年線震盪，股價仍低估，以去年預估賺一個股本左右，目前本益比僅10.8倍，相當低估，股價在2/12突破頸線後大底已完成，等幅測距目標價將到139元左右，投資人不妨尋找這種低本益比的股票去做選擇，進可攻退可守。