避開高殖利率陷阱

【撰文／蔡明彰】 分享 facebook

依照規定各家上市櫃公司必須於3月31日前公告去年財報，通常股價已充分反應去年獲利數字，但年報公布後投資人聚焦今年發放股利水準，高殖利率個股可望成為3月台股漲升明星。

考量今年全球將掀起降息風，台灣央行可能在Q3降息半碼至1碼，屆時是台股除權息旺季，投資人可以將高殖利率的標準略為調降以符合降息環境。原則上今年殖利率5％以上就可列為標的。老生常譚，高殖利率陷阱恐怕今年特別多，投資人沒做好功課將淪為賺股息賠差價。由於全球景氣衰退導致今年上市櫃公司的獲利能力將下滑，高殖利率是影響股價的「過去式」，而今年ES減少卻是「未來式」，股價永遠反應未來變數。

南亞科區間操作

不必一昧追求7％或10％的高殖利率，而忽略今年EPS將下滑30～50％的利空，這是第一個要小心的高殖利率陷阱。代表性族群是DRAM、被動元件。

記憶體的南亞科(2408)去年EP S高達12.5元，估計發放6.5元現金股息，買在成本60元的殖利率逾10％，但今年DR AM供過於求，Q1報價下跌20％，預計要到Q3才會止跌。因而南亞科Q1單季EPS充其量1.5元，但Q2將再降至1元以下，全年樂觀估計5～6元，較去年衰退50％。對於EPS衰退50％的10％高殖利率個股的操作心法，第一種是設定區間來回搶價差。以南亞科為例，若發放6.5元股息，殖利率10％的價位是65元，7％殖利率約90元，即未來在65～90區間操作。現在價位還不到65元介入風險不大，而今年除息前高點90元不要再追，反而可以獲利出場，試想現在買在60元而除息前若能賣90元，波段大賺50％就不必太在意10％的殖利率了。當然可以再運用技術分析來輔助操作，65～90元區間的1/3、1/2及2/3壓力分析於73元、78元及81元，當成進出的操考目標價。

分享 facebook 第二種操作EPS衰退的高殖利率心法，絕不參予除息，領那麼高的股息要扣稅不划算，可以除息後再介入，不過要有重要前提，明年EPS能夠恢復成長。

假設明年南亞科EPS可以超過今年預估的5～6元，則除息後的股價肯定是明年大行情的起漲點。

最失敗的操作是南亞科漲到90元高點再去追價並參與今年除息，屆時獲得7％股息報酬率，但或許股價除息後跌回65元，差價將大賠30％。