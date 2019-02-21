今年爆發的兩大電子明星產品

【撰文／張文赫】 分享 facebook

上期萬寶周刊我們花很大的篇幅在華山論劍分析無線耳機，果然也沒讓大家失望，無線耳機概念股全面噴出，都創了波段新高，只是漲到現在還有續攻的力道嗎？所以我特別就最新的財務數字幫大家分析。

兩大創高股的獲利分析

首先我們擒賊先擒王，先針對指標股興能高(6558)幫大家估算，公司第三季營收4.9億，獲利0.74元，第四季營收微幅上揚到5.06億，我認為也能維持在差不多的數字，雖然元月營收一躍而起到兩億，但二月份營運天數就少，我認為第一季應該還是沒辦法賺到一元，雖然新掛牌股有籌碼面的優勢，而且上檔毫無壓力，但大家要注意甚麼時候高檔如果爆量收十字線或是上影線，就要小心初升段可能結束。20號就是出現了十字線，我認為短時間內漲幅的角度較陡，可以等壓回在接。

至於泰詠(6266)第三季營收9.4億，毛利率17.19％創下近十季的新高，營益率也跟著水漲船高，是歷史新高的營益率，單季也賺了一元，第四季9.37億跟第三季差不多，應該也有一元左右的實力，所以去年大概有三元的實力，今年元月份營收高達3.45億，雖然跟大部分公司一樣，二月因為工作天數減少，恐怕不容易再創新高，但由於主力客戶SHURE在無線耳機大量出貨下，第一季要維持九億以上的營收並不難，因此單季要賺一元以上應該是合理的估計，全年預估3.5元以上應該都算是保守的預估，所以即使股價已經大漲一段，我認為長線仍有機會。

無線耳機還有別的概念股嗎

最近大漲的燿華(2367)，也因為出AIRPODS的軟硬結合板，被視為無線耳機概念股。第三季營收53.1億賺0.38元，第四季營收小幅衰退到52.1億，去年全年大約估計一元，今年元月份營收大幅成長到19億，我認為在AIRPODS出貨持續暢旺下，法人預估從1.6～1.9元之間，但近來股價也漲到10倍本益比附近，剛好也是去年八月的整理區，恐怕在這附近還需要整理一下。

至於最近又因為無線耳機延伸出的致伸(4915)外資昨天買超了2972張今天又買了1281張，買的張數不小，投信也是持續加碼，但我認為跟燿華一樣，剛好漲到八月份的60元附近的整理區間，恐怕需要時間消化賣壓。至於有人點名宣德(5457)因為母公司立訊也有代工AIRPODS，是否也有機會成為供應鏈，元月營收有比較大幅的下滑，我認為相對風險比較大。 分享 facebook

但總而言之無線耳機是今年來看少數消費用電子產品熱賣的明星，所以即使初升段結束後，我認為整理過後還會有主升段的機會，當然短線漲幅都不小，上周沒買的人也不必追高，但是如果股價回到合理的價格，投資朋友倒是可以長期注意。