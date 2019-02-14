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財報快訊

哪些蘋概股買點到了？

2019-02-14 13:42萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

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景氣入寒冬，12月景氣對策信號亮起33個月來首次代表低迷的藍燈，主因全球景氣下行風險加劇，對於外銷出口為導向的台灣衝擊甚大。

台股受制經濟沉淪，在中美貿易談判未達成最終協議之前，攻上萬點不難，但10200點有壓不宜盲目追高。若3月2日中美貿易戰談判大限過關，加上資金寬鬆，即便產業景氣上半年欠佳，台股仍有上看10500點機會。

3月資金大行情

聯準會2019年首次FOMC會議發出暫停升息的最強信號，我研判在上半年都不會升息，美元指數目前於季線位置96.5上下盤旋，越接近3月2日中美貿易談判期限，避險需求促使美元指數再走高但不易突破98，此種情況造成新興市場股市反彈遇到阻力，包括台股在內進入震盪，結論2月台股的績效將不如元月亮麗。不過台股將在3月醞釀更大規模的資金行情，一旦中美達成全面性協議，中國願意讓步致力結構性改革，國際資金將棄美元而轉入新興市場搶一波反彈。

印度降息開第一槍

印度意外於2月初降息1碼，開出新興市場央行降息第一槍，亞太國家在國內經濟成長趨緩、通膨降溫、美國聯準會立場由鷹轉鴿，未來半年內紛紛有降息可能。菲律賓或是下個跟進降息的國家，今年內有2次降息空間，另外印尼可能在4月大選後逆轉緊縮貨幣政策。更關鍵是中國，2019年全球經濟放緩，中國Q2及Q3下行壓力較大，人行勢必下調貸款基準利率1～2次，並搭配降準。台灣央行已在2018年Q4理監事會暗示今年不排除降息，若上述GDP規模較大的亞太國家陸續降息，台灣很有機會於Q3啟動降息。觀察印度盧比兌美元走勢，去年10月創73元的歷史新高，盧比兌美元劇貶，提前反應經濟降速。而降息後印度盧比反而不再下跌，目前升值至70元。這表示貨幣為先行指標，印度降息將吸引外資回流，經濟將觸底回穩。所以新興市場貨幣降息，貨幣將不貶反升，等同美元指數將走跌，屆時將是摜破季線96而進一步向年線94測試。投資人緊盯新興市場降息訊號，及時在台股布局操作。資金大行情落在Q2之後。

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蘋果受惠美元走弱

新興市場降息但美元走弱對有一家大型跨國科技公司影響最大，即蘋果。蘋果CEO庫克承認，在新興市場IPhone定價確實是問題，正在重新考慮在美國以外的市場如何定價iphone，以提振iphone銷售。

去年美元指數大漲6％，人民幣兌美元貶值6％，加上中國經濟衰退，iphone售價太高使中國消費者不願捧場。蘋果去年Q4營收出現10年來首次Q4旺季的下滑，iphone銷售額年減15％，中國區收入大降27％，而中國區iphone出貨大減20％。注意蘋果元月29日公佈去年Q4財報後股價呈現利空出盡，自元月3日低點140元迄今170美元已反彈2成，短短一個月內重返牛市。一者蘋果股價跌深反彈，二者最主要原因是今年來新興市場貨幣兌美元走升，儘管中國人行尚未降息，現階段只是降準，但人民幣兌美元今年來升值2％。一旦印度盧比、中國人民幣兌美元扭轉為升，對蘋果CEO庫克最頭痛的iphone定價偏高將迎刃而解，因而目前蘋果股價近來重返牛市。

大立光、玉晶光表態

最近1個月蘋果股價反彈20％，但台股蘋概股仍不為所動，落後之餘反而走利投資人逢低進場。只有部分蘋概股重返技術分析的牛市定義，大立光(3008)元月最低2880元，近來來到4000元，自低點來反彈38％。受大立光帶動，另外蘋果手機鏡頭供應商舜宇光學，元月最低58元港幣，現在87元，自低點反彈達5成。台廠鏡頭另一供應商玉晶光(3406)自低點162元以來也反彈48％，超越20％牛市定義。

蘋果供應鏈目前走勢最強最整齊是鏡頭，除了大立光帶動的功不可沒，更與未來手機採用3鏡頭使這產業前景看好有關。但蘋概股三王其餘台積電(2330)自低點206.5原來反彈11％，鴻海(2317)自低點67元來反彈僅4％，說明仍有大多數蘋概股存在景氣疑問。

當然對資金充裕的大戶可以從現在提早布局台積電、鴻海，遲早也會滿足自低點反彈2成，屆時再把持股賣掉，畢竟台積電、鴻海今年配息狀況應會有很好的殖利率條件。

可是散戶的資金能力不足，不必要從2月就佈局太大型及景氣能見度不高的蘋概，可以讓資金運用更有效率些，小型而景氣提早落底的蘋概現在就是最佳買點。

【完整內容請見《萬寶週刊》1320期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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