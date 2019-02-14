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財報快訊

宣德：新品迎收割

2019-02-14 13:42萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

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CES 2019中，USB3.2完整方案是市場新亮點。業者認為，2019年將是US B 3.2進入終端市場元年，傳輸速率較USB3.1翻倍，可達每秒10Gb或20Gb，已符合市場上的主要需求。USB3.2除了擁有更快的傳輸速率，也已完成Type-C及USB-PD 3.0整合，可望帶動全新USB介面在智慧型手機、平板及PC、固態硬碟(S S D)等市場滲透率。根據規劃，新一代US B介面除了提供US B 3.2 G e n 2的高傳輸技術，也唯一支援Type-C連接埠，可以透過Type-C的替代模式(AltMode)支援Display Port、HDMI、Thunderbolt3等不同應用傳輸介面。再者，新介面也納入了最高可支援100W的US B-P D 3.0規格，提供智慧型手機、平板及PC等雙向電力快充功能。為了搶攻US B 3.2及Type-C及USB-PD 3.0的規格世代交替龐大商機，宣德(5457)可望在Type-C連接埠市場獲得ODM/OEM廠及系統廠大單。

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宣德防水型Type-C獲得大廠認證

防水型Ty pe-C獲得大廠認證，經由大股東立訊通路管道銷售，今年將快速放量，由於防水型T y pe-C毛利率優於平均水準，加上國際銅價走跌持續在低檔盤旋整理，有助於宣德2019年整體毛利率提升，初期出貨量尚小，但防水型產品毛利率優於一般型數倍，未來一旦比重增加，有助於提升整體毛利率。近期國際銅價持續在低檔盤旋，根據倫敦銅價交易報價顯示，每噸價格在5,800至6,000美元上下震盪盤旋銅價維持在低檔位置，有助於宣德毛利率表現宣德2018年合併營收達51.33億元，年增69.84％，宣德累計2018年自結10月與11月稅後純益總計約6,200萬元，年成長244.4％，兩個月每股純益累計約0.37元，也優於前年同期的0.11元。宣德2018年第3季稅後純益約1.28億元，年成長超過390％，單季每股純益約0.76元，優於前一年度的僅0.15元。市場看好，宣德在產品組合優化下，今年營運表現有望持續改善。

【完整內容請見《萬寶週刊》1320期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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