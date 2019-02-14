台光電業績谷底回升

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

農曆年前我發現外資期現貨同步翻多，代表內資的融資餘額則不斷破底創金融海嘯以來新低，因此研判過年期間若無國際大利空，年後大盤將重返萬點，果真開紅盤大盤就收復萬點，元月外資才買超370億，大盤就拉升600點，2月回補力道之強又遠勝元月，外資台指期留倉淨多單超過5萬口是去年9月以來高水位，且大盤已打出3個月底部，短線不易再破底，往半年線推進，櫃買指數早過半年線，準備挑戰年線，中小股行情可期。

漲價族群反彈賺價差

有沒行情看高價股便知，元月大立光法說會後利空不跌反漲，現在回到4000元，漲幅超過3成，3000元以下打出大雙底，信驊(5274)、祥碩(5269)等超高價股線路也一致向上，代表有錢人回來台股了，前期專欄我分析:「環球晶…目前股價不到300元在相對低檔…本益比低於10倍，若大盤年後站回萬點，矽晶圓挾業績高基期低的優勢，至少也有跌深反彈」，過年後環球晶(6488)果真大漲，矽晶圓及被動元件是台股人氣指標，人氣回籠絕對是好事，全球MLCC第一大廠村田調高產品售價，雖集中在車用產品，台廠受惠有限，至少為被動元件族群打了一劑強心針，去年下半年股價大跌，已反應今年上半年的產業利空，去年高獲利，在本益比修正後，現金殖利率反而大幅提升，如國巨(2327)去年EPS估計約80～85元，若配息率5成，配發40元股利，現金殖利率就超過10％，MLCC族群如華新科(2492)、禾伸堂(3026)及日電貿(3090)都具有高配息潛力，是高殖利率的指標股。